“Es un tremendo desafío”: Nicole revela sus ansias por presentar en vivo su nuevo disco luego de 9 años

Nicole se encuentra por estos días celebrando sus 30 años de trayectoria musical con una serie de conciertos a lo largo del país, en el marco del lanzamiento de “Claroscuro”, su más reciente disco tras 9 años sin grabar material de estudio.

Un proceso que la artista reconoce en conversación con hoyxhoy.cl la ha hecho sentir que su “carrera tiene un nuevo ímpetu, con nuevas energías y más ganas” de seguir entregando al público sus creaciones.

El nuevo material de Nicole

“En el fondo quise ahondar mucho más en lo que nos une a todos. Yo siento que tenemos tantas más cosas en común como seres humanos que diferencias, desde los anhelos, los sueños, el día a día, la cotidianidad, las pérdidas, los quiebres, los claros, los oscuros, las inseguridades, las pasiones, el ego. Parece un disco muy personal, pero la verdad es que habla de los claroscuros que tenemos todos, que nos unen a todos”, reflexiona la cantante, quien por estos días alista sus próximas presentaciones en Concepción (28 y 29 de octubre), y los casinos Dreams de Valdivia (30/10) y Temuco (31/10).

Tras ello, llegará el momento más ansiado por la artista nacional. El lanzamiento en vivo de su más reciente producción de estudio, en un recital que dará el próximo 1 de diciembre en el Teatro Coliseo de Santiago.

“Desde hace hartos meses he estado pensando mucho en ese día. Es muy loco porque pasa todo tan rápido, llega ese día, sucede y terminó. Y uno piensa y trabaja tantos meses antes. Vamos a tocar por primera vez las 13 canciones en vivo y eso es un tremendo desafío”, cuenta.

“He estado trabajando para enlazar las canciones y que sea casi un continuo, que no haya muchos cortes, y también estoy viendo lo escénico con Ana Luz Ormazábal, que es directora de teatro. También voy a tener un coro con chicas, va a ser algo muy especial”, agrega la intérprete, quien a pesar de la normal ansiedad que generan eventos como estos, dice estar “muy tranquila” de cara a mostrar su nuevo trabajo al público.

“Me siento muy tranquila, muy contenta de poder seguir haciendo música. Estoy muy agradecida por esa oportunidad de poder seguir haciendo lo que me apasiona y poder trabajar en ello, que sea mi profesión siempre. Y poder seguir creciendo como músico siempre ha sido para mí la motivación, intentar plasmar cada vez mejor canciones y tocarlas en vivo mejor, cantarlas mejor tanto técnicamente como con el hecho de sentirlas mejor”, asegura.

“Y todo ese proceso lo estoy disfrutando ahora mucho más con esa conciencia de llevar un camino recorrido pero también de tener esa energía y ese impulso y esa adrenalina de seguir compartiendo canciones. Entonces siento que estoy en una etapa de mi vida que con los 30 años se cumplió una etapa a nivel personal y musical, y abrí otra. Y me siento con ese nuevo ímpetu, con nuevas energías y más ganas. Y obviamente que queremos tocar harto más este disco, tengo las ganas, el propósito y el proyecto de hacer una gira de teatros el próximo año por varias ciudades de Chile. Y también está la posibilidad de ir a México. Y estoy pensando en nuevas canciones también. He estado escribiendo, así que me siento feliz”, finaliza.