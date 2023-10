Cata Vallejos reveló que fue tentada para entrar a uno de los reality en pantalla: “No iba mucho conmigo”

La influencer Cata Vallejos ya no está en las pantallas chilenas, sino que está enfocada en sus redes sociales y sus emprendimientos de vida saludable y suplementos para complementar un estilo de vida más sano. Sin embargo, estuvo en conversaciones para volver a la televisión.

En conversación con AR13, Vallejos señaló que la llamaron para entrar a un reality show. “La verdad el que me ofrecieron no iba mucho conmigo, así que les dije que no. Obviamente estoy dispuesta a escuchar lo que se ofrece, pero sin pasar por encima de lo que a mi me gusta”, aseguró.

¿Ingresaría a un reality?

La influencer afirmó que no cierra del todo las puertas a un encierro, sino que dependería del formato. “Si te digo la verdad si me ofrecieran tipo competencia podría ser, pero estar en una casa encerrada no va para nada conmigo”, contó.

Con esto dio una pista que la oferta vino de parte de Chilevisión para entrar a “Gran Hermano”, y se infiere que le hubiese tentado más una propuesta de “Tierra Brava” que se centra en el desempeño físico.

“Siento que es muy expuesto, sería difícil entrar a un reality en ese contexto”, concluyó Cata Vallejos.