“Generación 98″: Javiera encarará a Gonzalo por haber pasado la noche con Martita

Hace unos capítulos de “Generación 98″, Javiera sorprendió a Gonzalo en el departamento de Martita (Daniela Ramírez), pese a que él no salió de la habitación.

No obstante, el personaje de Paloma Moreno se dio cuenta de que el hombre que estaba en el dormitorio de su excompañera de colegio no era Samuel (Robin), pues el enfermero la había llamado a su celular, indicándoloe que estaba viajando en un taxi, pocos minutos antes.

Luego de abandonar el edificio, se percató de que el auto de su exmarido estaba estacionado a media cuadra del lugar, lo que hizo incrementar sus sospechas. En el adelanto del episodio que Mega emitirá la noche de este jueves se aprecia que la Javi acudirá donde Gonzalo para aclarar la situación.

En efecto, la economista llegará a la casa de Tomás, donde se está alojando temporalmente su aún esposo en términos legales, y lo encarará.

“¿Tú crees que soy estúpida, Gonzalo?”, le pregunta Javiera, a lo que él responde negativamente.

“Entonces, me imagino que no me vas a negar que ayer estabas en la pieza de la Martita cuando fui a su departamento…”, arremetió la empresaria, ante lo cual el rol de Nicolás Oyarzún queda estupefacto.