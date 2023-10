“Cada uno sigue su vida cómo quiere”: Ignacia Michelson habló sobre el presente amoroso de Marcianeke

A principios de año, una de las parejas emblemáticas del espectáculo nacional estaba compuesta por la chica reality Ignacia Michelson y el famoso cantante urbano Marcianeke.

En junio de este año, la DJ confirmó el quiebre con el artista a través de su cuenta de Instagram, y aseguró a las semanas de la publicación de esta noticia que: “Yo lo quiero un montón, él sabe y yo sé que él me quiere un montón”.

Sin embargo, “a su alrededor no le gusta como yo soy y a mi tampoco me gusta como es todo lo que tiene que ver con su alrededor. Entonces, eso hizo que no funcionaran las cosas”, agregó.

“¿Quién dijo que yo tengo a alguien?”

Harta agua ha pasado bajo el puente, y después de un aplaudido paso por el reality “Gran Hermano”, Ignacia Michelson volvió a retomar su vida normal.

Ella abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram, en donde fue consultada sobre la vida amorosa de su expareja, Maricianeke, quien ya estaría con alguien más.

La exparticipante del reality escribió: “que está perfecto. Cada uno sigue su vida cómo quiere. ¿Quién dijo que yo tengo a alguien?”.