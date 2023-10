“Un resumen de todo lo que me pasó”: Chiqui Aguayo estrena nuevo monólogo donde repasará su show en Viña y su maternidad

La standupera Chiqui Aguayo, uno de los rostros humorísticos del programa “El purgatorio”, de Canal 13, volverá a los escenarios gracias a su nuevo espectáculo denominado “Soy otra”, un monólogo con el que recorrerá el país y en el que, avisa, hará un repaso a sus últimos hitos artísticos y personales.

Tras el éxito que supuso su presentación en el pasado Festival de Las Condes, y el impacto mediático que ha dejado su paso por el estelar del canal de Andrónico Luksic, la Chiqui encontró el mejor momento para presentar su show que arrancará este sábado 14 de octubre, en el Club Chocolate, y que posteriormente la llevará por varias regiones del país.

A este espectáculo lo veo como un resumen de todo lo que me pasó desde mi presentación en (el Festival de) Viña. — Chiqui Aguayo

El nuevo show de Chiqui Aguayo

“Me siento en un muy buen momento, estoy muy feliz, creo que soy la persona que quiero ser”, cuenta la standupera, quien asume que este monólogo le permitirá compartir a sus fanáticos sus más recientes vivencias. Todas ellas, relatadas desde la particular mirada humorística de la exClub de la Comedia.

“Yo a este espectáculo lo veo como un resumen de todo lo que me pasó desde mi presentación en Viña, incluyendo la maternidad que me cambió la vida totalmente, los programas en los que he estado, y el paso por dos situaciones tortuosas como son la pandemia y la pérdida de mi primera guagua”, relata quien por estos días incluso ha sonado como posible show en el escenario de la Quinta Vergara, como parte de la parilla de humoristas que estarán presentes en el Festival de Viña del Mar 2024.

“En ‘Soy otra’ hablo de la segunda etapa de la maternidad, cuando uno siente que vuelve a tener el control de cosas, pero la vida se encarga de decirte que no, que todavía no tienes el control de nada”, aseveró la artista, cuyo primer objetivo de cara a su regreso a las tablas, será el recorrer la mayor cantidad de escenarios en Chile.

“Esperamos ir a todas las regiones, que ninguna ciudad quede fuera, y si no llegamos en el verano vamos a llegar durante el otro año también”, cerró.

