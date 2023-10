“Me viniste a agarrar pal’ hue…, hermano”: Julio César Rodríguez vivió tenso momento con músico en Cartagena

Durante este lunes feriado en “Contigo en la mañana”, Julio César Rodríguez se fue hasta Cartagena para realizar un despacho para el matinal, donde protagonizó un tenso momento con uno de sus entrevistados.

Todo comenzó cuando el periodista se encontraba realizando la sección llamada “minuto de confianza”, en la cual los vecinos podían hacer sus descargos en la pantalla.

Fue en ese momento que, tras escuchar el relato de una mujer sobre su situación sentimental, JC invitó a un joven músico que iba pasando por el lugar para que le interpretara una canción romántica.

“La señora está enamorada (...) ¿tenemos alguna canción de amor?”, le preguntó el comunicador al sujeto llamado Lautaro Cerda.

En ese momento, el hombre le dijo unas fuertes palabras: “Me viniste a agarrar pal’ hue…, hermano. Me citaron a las ocho de la mañana, para venir a agarrarme pal’ hue… No me pagaron ni los pasajes y pónganse vios’, Julio César, ponte vio’”, aseguró el hombre, según consignó La Cuarta.

“Aquí Cartagena es cultura, Cartagena es respeto, Cartagena es vida, cultura, deporte, no es el hue… Cartagena no es para el hue… No es para agarrarlo para el hue…”, agregó Lautaro.

“No sé lo que quiere”

Tras esta extraña intervención, el conductor de CHV intentó hablar y le pidió al sujeto que se pusiera a un lado, pero él se negó. “No, compadre, en vivo se lo digo”, afirmó.

“Me citaron a las ocho de la mañana, no me pagaron ni los pasajes”, continuó con su descargo, antes de despedirse y alejarse.

Por su parte, Monserrat Álvarez, quien estaba en el estudio, le preguntó a Julio qué era lo quería el hombre.

“El amigo se enojó, no sé lo que quiere”, le afirmó Julio César.

Finalmente, la mujer que estaba conversando con el periodista antes del descargo de Lautaro, dijo a las cámaras: “Respete si quiere que lo respeten (...) si no estás ni ahí, andante, qué haces aquí”, comentó Rosa y volvieron a la conversación.