Daniela Aránguiz realizó un mea culpa tras salir del estudio y limó asperezas con Adriana Barrientos

Una polémica se vivió en el capítulo del jueves de “Zona de estrellas”, después de que el periodista y editor del programa, Pablo Candia, dio una noticia inédita sobre una supuesta nueva infidelidad de Jorge Valdivia, sin haberle avisado antes a Daniela Aránguiz, quien se molestó porque hablaban del padre de sus hijos sin previo aviso, y se fue del estudio.

Ella llegó al día siguiente al programa, y aclaró el episodio, en donde aseguró que no le molestaba la noticia en sí, debido a que no le importa lo que haga Valdivia en su vida privada, pero sí le molestaba que no le hayan comentado a priori de salir la información para salir preparada.

“Yo soy una mujer impulsiva”

Sin embargo, en el capítulo de este viernes, Daniela también hizo un mea culpa con respecto a este episodio. “No es algo nuevo, la gente no se sorprende con estas actitudes mías porque yo soy una mujer impulsiva. Soy una mujer que reacciona de la guata, visceral, impulsiva, hago lo que siento, digo lo que siento, depende del momento”, afirmó.

“Muchas veces me arrepiento, y he perdido mucha gente que quiero en el camino por ser así, lo admito. Una de ellas es la Adri (Adriana Barrientos, su compañera de trabajo), que yo la quiero y aunque estemos enojadas ahora. Igual la tengo en mi corazón, la quiero, pero estoy enojada con ella, pero yo amo a esta hueona”, reveló.

Adriana aparentó estar enojada para tirar la talla, y hacer como que también se iba a ir, pero clarificó que todo se trataba de una broma. Por su parte, Daniela seguía confesándose: “de verdad, no voy a dejar de quererla por ser impulsiva porque ella es igual”.

Posteriormente, minutos más tarde, Adriana Barrientos estaba relatando que en el debut como DJ del periodista Roberto Cox, estaban todos de amigos. Ella sacó a Daniela Aránguiz a bailar para escenificar la escena, afirmándole que todo está bien entre ellas y siguen siendo amigas.