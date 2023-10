Esposo de Kenita Larraín explicó los motivos de su distancia con la fama: “El mundo de las cámaras no es lo mío”

Aunque no es un personaje frecuente en las actividades mediáticas que realiza habitualmente su esposa, María Eugenia “Kenita” Larraín, quien esta semana lanzó en una íntima actividad su libro “El camino de tus números”, el empresario argentino Sergio Ader aseguró que “este mundo de las cámaras no es lo mío”.

Alejado de los focos, Ader ha mantenido una prolongada relación amorosa con la numeróloga, con quien se casó en 2015 y comparte una hija (Sophia), aunque siempre desde la vereda del anonimato.

Tras la figura de Kenita Larraín

Eso es lo que dejó en evidencia en conversación con lun.com, medio al que reconoció este jueves estar ofreciendo su “primera entrevista” como parte del núcleo íntimo de Larraín.

“Es una mujer increíble y me siento bendecido que sea la madre de mi hija. El libro lo leí y lo he vuelto a releer porque toma distinto significado según el momento”, cuenta Sergio, absolutamente convencido de los talentos de su mujer.

“Tomo consejos de ella. Son herramientas muy poderosas, las supe aplicar a mi negocio. De numerología, pero también en el manejo de las emociones, que es la diferencia entre el éxito y el fracaso. De mi señora aprendí sobre la emoción del miedo. El miedo puede ser muy efectivo en el presente, pero muy tóxico en el futuro. Por ejemplo, pensamientos tipo ‘qué pasara si cruzo la calle’ o ‘si le pasa algo a mi hija’, es tóxico. Pero en el presente te puede ayudar a tomar distancia”, reconoce el empresario, quien no escatima en sus elogios a Kenita.

“A nivel general va a haber destrucción”: Kenita Larraín realizó potente predicción para lo que queda de año

“Me han preguntado mucho”: Kenita Larraín aclaró si su nuevo tema está dedicado a Iván Zamorano o Felipe Camiroaga

“Ella me sorprende todos los días, no aburre nunca. Encuentro genial cómo enfrenta sus proyectos porque entrega el 200 por ciento y así nunca se pierde”, afirma Ader, quien a pesar de preferir el anonimato en la relación, sabe que la fama de su esposa conlleva un constante seguimiento de los medios.

“Logré que ella confiara en mí con hechos, no con palabras. Sabiendo que va a estar protegida al lado mío en todos los sentidos. Siempre estoy apoyándola y lo seguiré haciendo. Al principio pueden ser incómodas algunas situaciones, pero la conocí siendo famosa. Una vez ella me dijo: ‘Esa chaqueta (la fama) no me la puedo sacar’, y fue un trabajo. Es mi primera entrevista. Este mundo de las cámaras no es lo mío. Ella respetó eso. Ahora, con la madurez de la pareja y porque es un momento tan feliz, estoy aquí apoyándola”, finalizó.

Kenita Larraín vivió un momento sumamente emotivo en “El Purgatorio” tras contactarse con su bebé