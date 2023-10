“Es mi objetivo principal”: Bambino revela qué es lo primero que hará si regresa a Gran Hermano

El exparticipante de Gran Hermano, Fernando Altamirano, prometió hacerle la vida imposible a Sebastián Ramírez, en caso de que logre volver al reality, tras las salidas por fuerza mayor de Ignacia Michelson, por culpa de una alergia alimenticia y Skarleth Labra, quien sufrió el fallecimiento de su abuelita.

Debido a esto, CHV evalúa reincorporar a exintegrantes con un nuevo repechaje.

Bambino pide volver a Gran Hermano

Con estos antecedentes, Bambino compartió una historia de Instragam, confesando que lo primera que hará será utilizar la fulminante para enviar a Ramírez directamente a placa de eliminación.

“La verdad es que estuve mucho rato piola, mucho rato tranqui, muy educado. Ahora vamos a entrar a jugar. Me aburrí de que el Seba hable mal de mí. Lo hizo cuando yo estaba adentro. Lo hizo cuando yo estoy afuera y él sigue adentro. De hecho cuando me fui eliminado me trató súper mal, pero yo como una persona educada me despedí de él, de la mano”, recordó.

“Pero eso ya se acabó. Ojalá ingresar para ir a tratar de sacarlo cagando. Ese es mi objetivo principal, voy entrar a hacerle la fulminante, al segundo”, prometió.

Según su parecer, Sebastián Ramírez se hizo amigo por interés de Constanza Capelli, a sabiendas que era la más querida del reality.

“Creo que él se aprovechó de muchas cosas. Sabía quién era la favorita, fue directo a Cony. Jugó con ella, después la traicionó. Esas personas conmigo no van, así que espero de corazón poder entrar y tratar de sacarlo cagando. Así que, vamos a ver qué nos prepara el futuro”, sentenció.

Días atrás, antes de que fuera eliminado Raimundo Cerda, también grabó otra historia, contando que tenía muchas ganas de volver al encierro “para dejar la cagá”.

También ahí comentó que estuvo mucho tiempo como “hueón”, pero aseguró que “despertó el león”.