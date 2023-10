Wilma González deja preocupante mensaje: “Hace mucho que no publicaba algo negativo, pero no todo es perfecto”

La modelo española Wilma González publicó un preocupante mensaje en su cuenta de Instagram, en el que pidió ayuda a sus seguidores.

“Alguien sabe de algún remedio o tips, no sé… consejo tal vez… para controlar la ansiedad sin tomar fármacos. Tengo miedo a generar dependencia, pero a veces me supera la ansiedad por estrés y problemas varios”, comenzó a escribir.

“Bad day!!! Hace mucho que no publicaba algo negativo, pero no todo es perfecto y la vida en las redes parece que lo fuera. Hay días de todo la verdad y esta también soy yo. Agradezco si me dicen cosas que les funcionaron, a quien padezca de esto claro. Amor para todos”, termina el mensaje.

Storie de Wilma González Captura Instagram

En tanto, este lunes la española subió otra storie en donde agradeció todos los mensajes de apoyo y de datos que no conocía.