“Tú eres la única persona que encuentro bonita”: Raimundo tuvo un intenso coqueteo con Alessia durante carrete en “Gran Hermano”

Raimundo y Alessia tuvieron una coqueta conversación durante la última fiesta en “Gran Hermano”, dejando ver que ambos se sienten atraídos el uno por el otro.

Si bien la música en el registro no deja escuchar el diálogo claramente, sí se pudo dilucidar que el joven le aclaró su pensamiento.

“No sé cómo decirte, te encuentro bacán, te encuentro bonita. Eso quería que supieras”, le dijo Rai, mientras ambos estaban en la pista de baile.

Por su parte, Alessia le dijo “hay muchas mujeres bonitas aquí”, pero su compañero le preguntó: “¿Qué es eso que estás diciendo?”.

“No sé, no entiendo nada”, le respondió la joven de 21 años con una sonrisa coqueta, por lo que Rai continuó: “Nos hemos conocido y yo… te respeto”.

Tras quedarse mirando por varios segundos, Alessia se sinceró y le reveló “me estresas un poquito igual”. Raimundo le preguntó por qué, pero la joven no respondió.

¿Solo le gusta Alessia?

Posteriormente, esta nueva parejita se fue a sentar y Raimundo se sinceró con respecto a sus sentimientos: “No sé, me tienes confundido. O sea, yo no quiero nada más con nadie de aquí, tú eres la única persona que encuentro bonita. No es la Estefi, no es nadie... Quiero que sepai eso”, le aclaró.

“Eres una persona muy bacán, que las tiene todas. Quiero que lo sepas, en serio”, le tiró flores el joven ingeniero.