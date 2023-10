Luis Mateucci no entiende a la Pamela Díaz de “Tierra Brava”: “Quiero decirle ‘cabrona, si afuera somos amigos, ¿por qué me estás atacando?’”

Uno de los protagonistas del primer capítulo de “Tierra Brava” fue Luis Mateucci. Esto por convertirse en el capitán de su equipo; ser derrotado por hacer trampa y nominar a su compañera, Camila Campos.

El equipo Verde quedó conformado por Pamela Díaz, Azzart Arias, Valentina Torres, Miguelito, Jhonatan Mujica, Simón de la Costa y Fabio Agostini. Este último fue elegido como capitán y se pusieron como nombre Pequeños Gigantes. En tanto, el equipo Rojo quedó compuesto por Eva Gómez, Shirley Arica, Junior Playboy, Uriel Romero, Camila Arismendi, Camila Campos y Luis Mateucci.

La competencia y nominación

En el primer capítulo se efectuó de inmediato la primera competencia, la que fue tan extrema que Puro Fuego partió perdiendo, pero luego Pequeños Gigantes quedó atrás y el equipo de Mateucci tomó la delantera e inicialmente se quedó con el triunfo. No obstante, su trampa le costó caro, por lo que los integrantes de Pequeños Gigantes pasaron a dormir en la zona VIP de la casa, a la vez que Luis debió nominar a alguien de su equipo para dejar el reality.

Esa persona fue Camila Campos, argumentando que lo hizo como un llamado de corrección para que se concentrara en lo que tenía que hacer en “Tierra Brava” y para lo que estaban destinados en el encierro. Esta nominación descolocó a “Camilísima”, quien no perdonó la elección que realizó el capitán del equipo. Este equipo, además, tuvo que empezar a vivir en la habitación establo, o sea, aquella sin privilegios.

A Publimetro, el argentino respondió sobre cómo ha vivido el comienzo del reality show, que “ha sido duro. La verdad es que arrancó bastante intenso para mí, el ser capitán no significa que te las lleve de arriba. En ese sentido, me gustaría estar más tranquilo y relajado, pero no es el caso. Sin embargo, estoy acostumbrado a no ser si ser la oveja mala, pero sí distinta y estar siempre metido en los focos de conflictos, en las competencias y en muchas cosas más. Mi forma de ser me lleva a eso”.

-Nominaste a Camila Campos y ella quedó sentida, obviamente…

“Cami está sentida y es súper entendible. Yo noto como que ella entró en foco vacaciones acá y por eso la nominé, como que no sabe dónde está. Igual en el otro lado, en el otro equipo, hubiese nominado a alguien también (a Jhonatan Mujica), porque en mi equipo nadie se lo merecía, pero había que nominar a alguien y ese alguien me pareció que debía ser Cami”, respondió Mateucci.

-¿Cómo tomas el ser capitán del equipo Rojo?

“Me gusta, yo soy líder y me cargo gente en contra, malas noticias, que los rete o les diga cosas, pero todo eso me gusta y le estoy dando como puedo. A mí me gusta mi equipo, es mucho mejor equipo que los verdes. Yo no noto que ninguno falla y me siento orgulloso de mi equipo”, indicó.

¿Qué pasa con Pamela Díaz?

Respecto a lo más difícil hasta ahora, el argentino sostuvo que “lo más difícil ha sido la nominación, pero también se me está haciendo difícil con el otro equipo. Pame, de afuera, me caía bien, pero ahora noto que me están atacando y me están buscando porque saben que reacciono”.

“Yo no lo esperaba, pero lo entiendo. Es ¿a quién atacamos? A Mateucci, porque va a reaccionar. Yo a Pame le tengo harto cariño y me duele y quiero decirle ‘cabrona, si afuera somos amigos, ¿por qué me estás atacando?’, si yo no la estoy atacando. A lo mejor me va a dar su punto de vista y sino no pasa nada”, sentenció.