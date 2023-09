“No le creo nada”: Ignacia Michelson arremete contra Scarlette por sus palabras sobre ‘Papá Lulo’

En la última jornada de Gran Hermano, Ignacia Michelson se fue en picada contra Scarlette Gálvez.

Todo comenzó luego de las declaraciones de Eskarcita sobre Francisco Arenas, después que ‘Papá Lulo’ regresara al programa por repechaje. “Es una súper buena persona, se nota que es honesto, sincero y real”, lanzó .

“Siempre es bien recibido tener gente nueva que yo no conocía, y al ser el mayor (del reality) siento que tengo mucho que aprender”, agregó la jugadora.

Luego de escucharla, Michelson criticó duramente las palabras de Escarlette. “No le creo nada, no puedo más con ella. ¿Qué hago?, es demasiado falso su discurso, es demasiado evidente”, afirmó.

Además, la influencer mencionó que “se le nota demasiado, yo pendeja no soy, hay que ser pendeja para no darse cuenta de esta mamada, te apuesto que afuera piensan exactamente igual que yo, y yo jamás me equivoco en lo que pienso”.

Poco después, Nacha le preguntó a Jorge si se había notado mucho su molestia, recibiendo un rotundo “sí” de parte del Mister Chile.

Pero Michelson no paró ahí, ya que después dijo que Scarlette “quiere quedar bien, porque no lo conoce (a Francisco), en qué momento y en qué lugar alguien le puede creer lo que dice (…) si no lo conoce, lleva 24 horas, es una falsa”.

“Ahora anda de lamebotas de la Cony porque yo no le creo su papel”, finalizó.

