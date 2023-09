“Llegó la hora de tu bautizo”: Mariana fue víctima de crudo ataque en la cárcel de ‘Juego de Ilusiones’

En el capítulo de este lunes 25 de septiembre de “Juego de Ilusiones”, Mariana (Carolina Arregui) sufrió el “bautizo” dentro de la cárcel donde está recluida.

Y eso que Mariana lleva apenas un día en el recinto penitenciario, al cual llegó tras haberse entregado a la justicia, confesando que ella secuestró durante meses a su exmarido, Julián (Julio Milostich).

Por lo mismo, ahora sufre con su destino. Todo ocurrió luego de llegar a bañarse a la ducha que comparten todas las reclusas. Varias salieron y ella ingresó al cubículo, completamente desnuda.

Sin embargo, no se esperaba que sus compañeras, Graciela (Silvanna Gajardo), le abrieran de forma intempestiva la cortina y comenzaran a mirarla de pies a cabeza.

“Bautizo” de Mariana en “Juego de Ilusiones”

“Hola, nuevita. Llegó la hora de tu bautizo y, adivina, la que te lo va a dar soy yo”, le dijo Graciela a Mariana, cuya expresión denotaba temor y desesperación.

“Yo no entiendo, no sé de lo que me estás hablando. ¿Qué bautizo?”, le consultó Mariana a su compañera, quien luego cerró la cortina y se encerró con Mariana en el cubículo, haciéndola callar.

“Todo va a estar bien... no va a pasar nada. Yo te voy a cuidar mejor que nadie, que no se te olvide, ¿ya?”, expresó Graciela a Mariana, antes de taparle la boca y comenzar su vil ataque contra el personaje de Arregui.