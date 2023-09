Trini Cerda se encuentra escribiendo una novela autobiográfica que espera publicar pronto

“Gran Hermano” está ad portas del repechaje, por lo que varios reintegrantes del reality reingresarán al encierro. Trinidad Cerda no se cierra a esta posibilidad y ha comentado que se encuentra a disposición de lo que voten los televidentes.

Tras su salida del reality, Trini ha debido enfrentar la áspera realidad en redes sociales, pues los haters no escatiman en crueldad a la hora de criticarla. De todos modos, hay personas que le han entregado buenas vibras.

“Las redes sociales han sido más difíciles, sobre todo por los comentarios ofensivos, las cosas difíciles que la gente escribe, pero ya no las estoy leyendo. Y la gente en la calle es muy amorosa. Mucho amor, mucho abrazo, mucho te quiero, mucho te amo y eso me encanta. Me llena el corazón”, asegura en conversación con La Cuarta.

Acerca de las redes sociales, la tripulante de cabina manifiesta que “lo más doloroso es que son comentarios o palabras feas respecto a lo que yo viví antes. Eso es doloroso, pero no lo leo, pero sí he visto algunos comentarios y chao, voy sacándolos y ya no existen”.

Trinidad contó que esta tapada de pega, pero existe un proyecto que la motiva de forma muy particular.

“Estoy invitada a muchos medios de comunicación, estoy yendo a muchos programas, entrevistas, podcasts, lo cual me encanta y estoy escribiendo mi libro, así que estoy bien ocupada. He hecho muchas editoriales, sesiones de fotos. Así que todo esto me está gustando un montón”, reveló.

Resulta que la exparticipante de “Gran Hermano” quiere desarrollar su creatividad literaria y debutar como escritora. De no quedar en el repechaje, ocupará muy bien su tiempo con la pluma y la palabra.

“Estoy escribiendo mi primera novela, que es como una autobiografía, que un poco se basa en la historia que yo viví antes y en lo que viví también en el reality”, confesó Trini.

Su primer desafío es concluir la escritura del libro. Luego vendrá la negocación y acuerdo con la editorial que la publique. “He escrito toda mi vida. Pero ahora ya empecé más de frentón a escribir, como ponerme metas, capítulos. Así que empecé hace rato y creo que voy a terminar en un par de meses, y poder hablar con la editorial y ya un proceso más rápido, pero lo primero es terminar el libro”, puntualizó.