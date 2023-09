José Miguel Viñuela le encontró la razón a Chiqui Aguayo en polémica tras “El Purgatorio”: “Dijo algo que me hizo sentido…”

ELa dupla de José Miguel Viñuela y Jordi Castell tuvieron muchos reclamos después de su participación en “El Purgatorio”, tanto con la investigación periodística como con la rutina humorística de Luis Slimming y Chiqui Aguayo.

La comediante estuvo a cargo de leer “el libro de condolencias” del animador de “Tal Cual”, quien repasó sus polémicas especialmente la estafa que Viñuela sufrió a manos de Alberto Chang, y el corte de pelo sin consentimiento que él le realizó a un camareógrafo, por lo cual fue demandado y despedido de Mega. Ante esto, Viñuela señaló que encontró fome la rutina de Aguayo.

“Tiene razón en ese punto”

En su programa “Tal Cual”, José Miguel Viñuela contó que participó de “Podemos Hablar”, en donde nuevamente habló de dichos polémicos episodios, por lo cual él reflexionó y dijo que no volvería a hablar de esas etapas, ya que no le permite avanzar.

“Efectivamente, la Chiqui Aguayo dijo algo el otro día que me hizo sentido (...) dije que cuando yo me había quejado que había encontrado que la rutina era fome, ella dice en un minuto ‘yo creo que el José no lo tiene superado’””, partió contando.

Sus compañeras Raquel Argandoña y Pancha Merino le dieron la razón también. El animador siguió y dijo: “en verdad si no me gustó la rutina y me dolieron ciertas cosas, es porque me ha costado superarlo. A mí me ha costado superar un episodio que fue doloroso, es una lata, llevo varios años. Tiene razón en ese punto”.