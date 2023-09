“¡Son muy porfiados!”: Michelson retó furiosa a sus compañeros de ‘Gran Hermano’

Ignacia Michelson no aguantó más y alzó la voz contra sus compañeros de Gran Hermano, luego de una prueba que generó más de una diferencia de opinión, en la última jornada del reality.

Todo ocurrió, luego de que uno de los auspiciadores del programa, pusiera a prueba a los jugadores. De hecho, fue Mercado Pago, quien destinó $3 millones para que los participantes pudieran comprar productos destinados a la casa estudio.

¿Cuál era el desafío? En solo 30 segundos, debía haber consenso entre todos, sobre cada uno de los elementos que iban pasando en la pantalla. Si descartaban alguno, no había opción de arrepentirse.

Finalmente lograron quedarse con productos como una cama elástica, un tacataca y una mesa de ping pong, los cuales podrán disfrutar por un día. También compraron un trago a elección para cada uno.

Pese a todo, desecharon productos como chocolates, cigarros, una mesa de pool y tecnológicos objetos para quienes resultaran finalistas.

Nacha enojada

Por último quedaron con más de $2 millones del presupuesto, algo que no le gustó a Ignacia Michelson, quien no dudó en alzar la voz y retar a sus compañeros, según consigna Página 7.

“Son muy porfiados, nunca me hacen caso y siempre tengo razón. Deberíamos haber comprado todo. Sabía que esto iba a pasar”, dijo la exparticipante de Acapulco Shore, quien no quiso aplaudir al final de la actividad.

“¡Son todos unos cagados! No era ni su plata y no querían gastarla. No se aplaudan, porque la cagaron”, finalizó Michelson.