Eva Gómez anticipa cómo será su reencuentro en “Tierra brava” con Pamela Díaz: “Hacemos mucho ruido cuando estamos juntas”

Eva Gómez sinceró este martes lo sensible que ha estado estos últimos días por su inminente encierro en una casona en Perú para participar del reality “Tierra brava”, de Canal 13.

Un nuevo proyecto en el que, aparte de dejar por “no sé cuánto tiempo” a sus tres hijos (Fernando, de 27 años; Matías, de 23; y Triana, de 17) y amigas íntimas, se encontrará con Pamela Díaz, una de las mediáticas figuras televisivas más cercanas a la española.

El aviso de Eva Gómez

“Con la Pame no reímos un montón cada vez que nos vemos, que no es tan seguido”, reconoció Eva en conversación con lun.com, medio donde se aventuró a señalar que junto a la Fiera darán que hablar en el encierro.

“Sí, hacemos mucho ruido cuando estamos juntas”, puntualiza la exfigura de CHV, quien agrega que su paso por el reality puede ser tanto prolongado como fugaz. “Quizás voy a durar menos que un candy”, dice.

Respecto de sus hijos, la hispana recuerda que ellos le organizaron una emotiva despedida el sábado pasado, donde lo primero que hizo al llegar a la casa de su mejor amiga fue ponerse “a llorar”.

“Esta despedida fue mucho más íntima y emocionante. Estoy sensible, entonces ando bien llorona y cuando llegué a la fiesta estaban mis más cercanos, mis hijos y sus pololas, mi hija, había cosas ricas para comer y después llegaron otras amigas que no veía hace mucho tiempo”, relata.

“Imagínate que cuando voy a España a ver a mi madre por tres semanas, me voy llorando. Allá llego a mi segundo hogar, en cambio ahora dejo a mis hijos no sé por cuánto tiempo y uno no sabe mucho dónde va. Tengo nervios, ilusión e incertidumbre. Voy a extrañar a mis hijos, a mi perrito, mi mejor amiga acaba de tener guagua (...) tengo la sensación de que me voy a perder muchas cosas pero también estoy con la ilusión de qué me voy a encontrar en esta experiencia tan desafiante”, agrega Gómez, quien se alista a competir en el reality del 13 con una serie de consejos de sus hijos y amigas.

“Mis hijos me dicen que me van a echar de menos e igual es divertido porque se quedan en la casa y ya veo que se viene el carrete. O sea, obvio. Y todos te dan consejos. Mis hijos me dijeron ‘mamá, pásalo increíble’, que me sienta cómoda y que, pase lo que pase, tengo que ser yo. Me aconsejaron que vaya con el ánimo de disfrutar cada momento, hasta las cosas malas, y que le busque a todo el aprendizaje. Son cabros sabios. Mi hijo del medio me dice ‘mamá, piensa que todo es nuevo’ y que cuando a él le carga un ramo en la universidad, siempre piensa ‘para qué me va a servir esto’. Y tiene toda la razón. Otros amigos también me recomendaron que no sienta presión, que sea yo misma y que me ría. Y si tengo que llorar, que llore. Y yo soy bien llorona y canto todo el día, jajajá. Quizás voy a durar menos que un candy. Además soy loquilla y hablo leseras, pero bueno. ¿Qué le voy a hacer?”, reconoció.