“Gracias a los temas de farándula”: Juan David Rodríguez recordó el motivo que acabó su amistad con Mon Laferte

Juan David Rodríguez recordó este miércoles en conversación con el programa “Buenas noches a todos”, los motivos que pusieron fin a su relación de amistad con la cantante Mon Laferte.

Fue en el estelar conducido por Eduardo Fuentes donde el cantante nacional, uno de los cinco exRojo invitados al Late de TVN (con Rodrigo Díaz, Yamna Lobos, María Isabel Sobarzo y Simoney Romero), rememoró el momento en que acabó su amistad con la actual megaestrella chilena, de quien hasta el día de hoy reconoció estar muy pendiente.

El distanciamiento de Mon Laferte

“Era muy amigo con la ‘Monchi’, éramos partners, y bueno, gracias a los temas de farándula, me sacaron de contexto de una frase que dije, y se enojó pa’ siempre conmigo. O sea, imagínate, ella me invitó a su disco, y yo la invité al mío. Y de ahí no me pescó nunca más”, sinceró el intérprete, quien aprovechó la experiencia de Simoney con la cantante nacional para contar los motivos del inesperado distanciamiento con su excompañera de Rojo.

“Me preguntaron, cuando la ‘Monchi’ estaba despegando: ‘¿Qué te parecen las composiciones musicales de la Montserrat?’. O de Mon Laferte”, inició Juan David.

“Y yo dije: ‘Me parecen, sí, son buenas, son bonitas. Pero mi gusto musical y mi forma de componer es un poco más armónica, más de otra onda’. Y me fui en la volá (sic) de músico”, complementó el cantante, quien aseguró que dicha cita fue sacada de contexto, provocando la molestia de la intérprete chilena.

“En Chile no se toma el peso del talento que hay acá”: Juan David Rodríguez arremetió contra TVN tras su inesperada salida de “Rojo”

“Pero no pusieron la parte anterior, entonces pusieron que a Juan David Rodríguez no le gustan las composiciones de Mon Laferte. Y a ella le llegó esa información y después supe con el tiempo, por supuesto, porque éramos amigos, y porque viajaba pa’ acá, nos juntábamos, y nos tomábamos unos vinos”, lamentó Rodríguez, quien de todos modos señaló entender la reacción de su examiga.

“Le escribí y me bloqueó. De ahí fui a México, dos veces, y tampoco. Intenté acercarme a ella”, dijo Juan David.

“Me morí y reviví con la hermosura”: Mon Laferte mostró por primera vez el rostro de su hijo para celebrar el Día de la Madre

“La han vapuleado bastante”: Aníbal Pachano aseguró que los chilenos no ha sido buenos con Mon Laferte