“Hubo un contacto”: Berta Lasala confesó llamado para ingresar a reality de Canal 13

La panelista de TV+ Berta Lasala se refirió a la posibilidad de ingresar al próximo reality de Canal 13, luego que el periodista Luis Sandoval revelara en el live de Instagram “Que te lo digo” que ella junto a Antonella Ríos, Mauricio Israel y Paulina Nin habían sido contactados para ser parte del nuevo proyecto a cargo de Ignacio Corvalán.

Debido a esto, la actriz tuvo que dar explicaciones a su jefa Claudia Conserva, y responder si efectivamente dejaría el programa “Claudia conversa” para ingresar al espacio de telerrealidad que se grabará en Perú y llevaría por nombre “Tierra de famosos”.

“Saliste como casi confirmada, pero ¿es verdad que hubo un contacto con el canal?”, le preguntó la animadora.

“Hubo un contacto”, confirmó la expareja de Daniel Alcaíno, generando gran sorpresa entre sus compañeros en el estudio.

Pero, lejos de haber recibido una suculenta oferta económica, como se especuló en la transmisión online, Lasala aseguró que no hubo ningún tipo de negociación.

Berta Lasala descarta ingresar a reality de Canal 13

“No me ofrecieron nada”, señaló. Producto de ello, aseguró que “yo no me voy a encerrar, me quiero quedar aquí”, aclaró para tranquilidad de Claudia y compañía.

Además, señaló que en caso de aceptar tendría que ser ante una importante suma de dinero.

“Cada uno tiene que negociar sus platas, pero a mí no me han ofrecido nada. Por eso, tiene que haber mucha plata en la mesa. Además, yo puedo ser muy simpática un mes, después me pongo pesada”, afirmó.

“Un mes puedo ser falsa, fingir, hacerme la amiga, pero ya el segundo, empezaría a ponerme mala”, bromeó.

Finalmente, la animadora del programa de TV+ le advirtió: “Si te llegan a contactar, tienes que contarnos la verdad”, consignó Página 7.