“Ahí les callé la boca”: Naya Fácil realizó sus descargos tras entregar el premio final de su rifa

La reconocida joven que arrasa en las redes sociales, Naya Fácil, por fin pudo entregar el departamento que rifó a finales de febrero de este año. La flamante ganadora recibió las llaves el día de ayer, lo que dejó en evidencia la influencer en su cuenta de Instagram.

Una vez que pudo entregar el último premio, Naya Fácil se descargó. Ella señaló que llevaba callándose por meses, “todo el mundo se llenó la boca hablando de mí, por aquí, por allá. Ahí tienen, todos los premios fueron entregados a las respectivas ganadoras que salieron en vivo por una tómbola”, partió.

“Casi salí mal psicológicamente de todo los comentarios que hablaban de mí, de verdad es increíble el nivel de gente que puede hablar tanta mierda sin tener idea de absolutamente nada”, comentó.

“Si a mí me preguntan si tuve muchas ganancias con las rifas, no, no las tuve. Tuve que pagar un impuesto grandísimo, hubieron estafas de por medio, me cagaron con mucha plata, gente que trabajó conmigo en ese tiempo, pero actualmente ya no trabajan (conmigo), porque yo no fui asesorada correctamente”, reveló Naya.

“Soy la más real de las redes sociales”

Ella aclaró que tuvo que pagar notaria, contador, transporte, estadía, audiovisual, y esto no se trató de un regalo ya que todas las ganadoras compraron su número de rifa. “Tuve que pagar muchas cosas que hay detrás de esto, para toda la gente culia habladora, y me voy a recagar desahogándome todo lo que me guardé todo este tiempo”, afirmó.

“Necesitaba desahogarme porque escuché tantas cosas de mí que eran tan falsas (...) A toda esa gente que critica que habla mal de mí, y ahí tienen los videos de la entrega”, señaló.

Finalmente, Naya Fácil cerró con los siguientes dichos: “pueden hablar mil cosas de mí, pero soy la más real de las redes sociales (...) soy la única más real, le va a contar la verdad, las cosas que pasan, que no pasan, si está la caga, pero todo a su momento”.

“Pueden decir lo que quieran de mí, pero tomen, ahí les callé la boca a todos los habladores, porque esa gente que habla son unos envidiosos. Porque jamás en su vida podrán hacer lo que he hecho yo con mis facilines”, concluyó.