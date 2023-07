“Mi polola es estudiante, va a la universidad”: Pablo Herrera reveló detalles de su romance con una mujer 24 años menor

Pablo Herrera estuvo como invitado en “Buenas Noches a Todos”, en donde se sinceró sobre su relación con Karoll Román, la mujer 24 años menor que conquistó su corazón.

Cabe recordar que el cantante tiene 59 años mientras que su polola tiene 35 años. “Yo tengo una novia joven... Tengo una gran demanda, pero le explico que hay otras cosas que se pueden hacer”, bromeó el intérprete.

Asimismo, reveló cómo se conocieron: “Tenemos una amiga en común que tiene un restorán en barrio Italia (…). Yo fui al cumpleaños de ella y ella también fue. Me imagino que la habré saludado, de verdad no me fijé en ella. Me fui temprano porque estaba la pandemia y el toque de queda”, relató.

Justo esa noche, a Pablo le costó encontrar transporte para regresar a su casa por lo que decidió caminar. Sin embargo, el destino hizo que apareciera Karoll junto a una amiga, quienes le propusieron llevarlo y lograron intercambiar números.

“Yo cacho que le gusté. (Pensó) ‘el viejo tincudo, este viejo debe tener lucas’”, complementó Herrera.

“Me escribió la misma noche antes de llegar. No se pudo aguantar. Yo la entiendo igual, fue como irresistible para ella. No todos los días te aparece un viejo canchero con un pasado histórico, con canciones, una vida entretenida”, recordó.

Posteriormente, Pablo reveló que Karoll es prevencionista de riesgos, escribe canciones y que ahora está estudiando Psicología. “Mi polola es estudiante, va a la universidad”, reveló.

Las palabras de amor

Aunque el ambiente romántico no terminó ahí, puesto que la mujer le envió un mensaje a través de un video manifestando su amor por Herrera.

“Hola mi amor, mi Pablo Arturo. Podría decirte tantas cosas increíbles. Admiro que seas una persona tan agradecida de la vida. Yo creo que por eso son tantas las personas que te quieren mucho, que se te acercan”, le dijo en el registro.

“Amo mucho que te tomes las cosas con ‘andina’, como si nada, sea algo bueno o malo, porque todas las semanas se manda un condoro, y estoy súper acostumbrada. Imposible enojarse con él porque a la vez es tan inocente, es un niño con cuerpo de adulto”, expresó con ternura sobre su pareja.

“Cómo no voy a estar enamorada de ti, mi amor, si me haces reír todo el día. A veces rabiar porque de verdad qué manera de que te pasan todos los días cosas (…) Muchas gracias por existir”, remató Karoll sobre Pablo.