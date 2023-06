“No tenemos nada para ponernos (...) Mi techo se me cayó entero”: El desesperado llamado de un padre tras problemas con las fuertes lluvias

Durante la última transmisión de CHV Noticias, se dio a conocer un triste caso de una familia en la comuna de Maipú, en las cercanías del borde del canal Santa Marta, quienes han sufrido por las precipitaciones.

En el despacho, un hombre en situación de calle se acercó junto a su hijo de 7 años para saber si recibiría algún tipo de ayuda tras problemas por las fuertes lluvias.

“En este tipo de frente de emergencias se activan protocolos y se monitorean los campamentos”, explicó Tomás Vodanovic. Además, afirmó que se habilitan distintos albergues en su comuna.

“Las personas no quieren abandonar sus campamentos o rucos por miedo a que les roben las cosas y también ahí hay que hacer un llamado: si continúa la lluvia, tratar de acercarse a un albergue municipal”, les pidió el alcalde.

El caso de Esteban y sus hijos

Posteriormente, el periodista Max Frick entrevistó a Esteban, el padre de dos hijos, uno de 7 y otro de 5 años, quien le mostró su ruco para comprobar los daños provocados por la lluvia.

“Nosotros nos estamos lloviendo, no tenemos nada para ponernos, ropa. Necesitamos frazadas y nylon. Mi techo se me cayó entero (...) la carpa se me rajó entera, me quedaron las camas mojadas”, contó el hombre al programa.

Según las palabras del padre, a ellos no les conviene ir a un albergue puesto que “si no perdemos todo aquí. Si ya es mucho (el temporal), tendríamos que salir de aquí. Por el momento, queríamos saber si podían ayudarnos con frazadas, ropa, comida y ver si me pueden regalar nylon”, pidió.