“Ya estoy vieja para pataletas”: Carmen Gloria Arroyo responde a supuesto arrebato en TVN

“Qué ridiculez, ¡estoy vieja para pataletas! Ni siquiera estaba en Santiago”, con esas palabras Carmen Gloria Arroyo respondió al supuesto arrebato que tuvo con TVN cuando se enteró que su programa “Carmen Gloria a tu servicio”, sería emitido en otro horario, a partir de este lunes 22.

“Ni hoy ni nunca me haré cargo de comentarios infundados. Mi equipo y yo estamos dedicados a trabajar, para enfrentar de la mejor forma este desafío”, indicó enfática La Jueza, tras ser consultada por Página 7, a la información revelada Sergio Rojas, Paula Escobar y Luis Sandoval.

Fue durante el live de Instagram “Que te lo digo” que el trío farandulero aseguró que a la abogada no le gustó el cambio de horario y llegó golpeando la mesa al canal, pidiendo explicaciones. Situación que tampoco hubiése caído muy bien en su propio equipo, puesto que habían considerado que hizo una “pataleta”.

“Si bien no todo el canal, pero si gran parte de su equipo piensan que hizo una pataleta que no correspondía, que está trabajando por una individualidad, porque lo que hizo TVN es tratar de ajustar un bloque horario completo para poder competir con todos los demás”, señaló Paula Escobar durante la transmisión online.

Supuesto enojo de Carmen Gloria Arroyo

A ello, su compañero Luis Sandoval aseguró que habría llegado molesta a TVN, preguntando “Qué significa esto, cómo se les ocurre, nadie me avisa”, dijo el ex Me Late.

Sergio Rojas, por su parte, destacó que dentro del equipo de “Carmen Gloria a tu servicio” le comentaron que la animadora dijo que respecto a las decisiones de TVN y los cambios de horario que “parece que el canal quiere que nos fuese mal”, comento, aunque según explicó la conductora nada de eso habría pasado.

Lo cierto es que en su cuenta Instagram le pidió disculpas a la audiencia, por la decisión del canal de cambiar el horario.

“Pedirles disculpas, muchas disculpas. Nosotros en el equipo respetamos mucho y queremos mucho a nuestro fiel público. Y entendemos que eso produce desajuste. Pero también decirles que no depende de nosotros”, escribió La Jueza en su Instagram.