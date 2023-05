El destino de Josefina: La trágica escena de “Hijos del Desierto” que estremecerá a Bormann

Una trágica escena estremecerá a los fans de “Hijos del Desierto” la noche de este lunes, cuando vuelva a la ficción el personaje de Josefina, la hija de Cornelius Bormann, según adelanta Página 7.

Cabe recordar que la joven despareció de la historia cuando viajó a Alemania para casarse con Herr Conrad Braun, como un gesto de confianza que su padre ofreció para cerrar la sociedad con la Alemania Nazi.

En sus capítulos finales, la nocturna de Mega ha dado vertiginosos giros de acción, y los adelantos con escenas cruciales han enseñado de las muertes de roles de la historia avanzan con un ritmo incansable.

El personaje de Fernanda Finsterbusch tuvo muy buen inicio: de familia acomodada, comprometida en matrimonio con Gaspar Sanfuentes. No obstante, el rechazo del abogado la sumió en una profunda depresión y, fácilmente, se convirtió en una adicta a la heroína.

Braun sacó partido de esta adicción y se la llevó con él a Europa, donde Josefina perdió por completo la voluntad de vivir, tal como se lo hace saber a su padre en una sufrida carta que no llega a tiempo.

El triste desenlace de Josefina

Cornelius Bormann, mientras revisa correo desordenado, halla una carta con la caligrafía de su hija. Tiempo atrás, había señalado preocupación por no lograr comunicarse con ella.

Todo parece indicar que el tiempo para la joven se agotó y, mientras aparecen imágenes de su padre sosteniendo su retrato, se ve a Josefina a un paso de inyectarse una sobredosis de droga, llorando amargamente.

“La vida aquí no es lo que esperaba, vati (‘papito’ en alemán). Me siento sola. No me gusta este frío de Berlín, un frío que se te mete en los huesos.

En la calle solo hay marchas y más marchas militares. Hombres, mujeres y niños metidos en sus uniformes, llevando banderas, y ya no soporto el ruido de los tambores.

Pensé que aquí sería feliz, y al principio creo que lo fui, pero ahora tengo miedo. Miedo de Conrad Braun, miedo de mí misma. Soy débil, y acá, a esta gente no le gusta la debilidad, vati. Él no va a permitir que yo vuelva a Chile y no sé cuánto tiempo más pueda soportarlo.

Te lo suplico, papá. Solo tú puedes ayudarme. Sácame de aquí”, señala la misiva.

Con estas escenas, los seguidores de “Hijos del Desierto” pudieron enterarse del triste final de la joven y queda en suspenso qué acciones emprenderá su padre una vez conocida esta lamentable noticia, pues es posible que ahora su lealtad con los geramanos ya no sea tan sólida como antes.