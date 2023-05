Exesposa de Mauricio Israel le raya la cancha:“Quiero retarlo a que dé la cara, pague sus deudas”

A principio de esta semana, en Sígueme y te Sigo hablaron de las singulares vacaciones de Tonka Tomicic en el sur de Chile, lo cual hizo a Mauricio Israel lanzar una dura crítica. “No es sano andar mostrando en redes sociales, porque de una manera es un poco de ostentación”, dijo.

Para abordar este tema, en “Zona de Estrellas” se contactaron con la exesposa de Israel, Debbie Valle. “Hoy navegando por Twitter me encontré con la noticia que Mauricio Israel está criticando a Tonka, yo no la conozco a ella ni sé cual es su situación, la respeto mucho, pero sí me quiero referir a Mauricio”, dijo la mujer.

De acuerdo a Mira lo que Hizo, que captó sus declaraciones, Valle precisó que “me parece terrible que estés criticando que ella esté ostentando sus vacaciones. Ella, así como usted, puede hacer lo que quiera”.

“Usted dice que ella puede hacer con sus lucas lo que quiera, efectivamente lo está haciendo. Lo que no está bien es decir que ella debe quedarse en un perfil bajo cuando usted debe una plata y no la ha pagado, se ha hecho el loco (...) Él habla que es su versión, su verdad y no quiere que lo ninguneen, me parece perfecto, pero ¿por qué no empieza a hablar primero de usted?, ¿de sus deudas?, ¿de la manutención de su hija?”, le enrostró.

“Quiero retarlo a que dé la cara, pague sus deudas”, sentenció la mujer.