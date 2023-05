Daniela Aránguiz suspende de momento su participación en Podemos Hablar

La participación de Daniela Aránguiz, quien estaría este viernes en Podemos Hablar, ha dejado la grande en todos los frentes. Jorge Valdivia internado en la Unidad Psiquiátrica de la la Clínica de la Universidad Católica y la filtración de un llamado de Maite Orsini a CHV, para frenar la participación de la influencer.

Si bien ahora Valdivia ya está de alta y se reveló que fue la jefa de prensa de la parlamentaria quien hizo el llamado al canal, Daniela Aránguiz, pospuso su participación en el estelar.

LEE MÁS: Revelan que equipo de Maite Orsini fue el que llamó a CHV para preguntar sobre Daniela Aránguiz en PH

De acuerdo a las declaraciones recogidas por Página 7, Daniela Aránguiz precisó que “yo puedo ser cualquier cosa, pero no mentirosa. Eso jamás. Yo cada vez que hablo algo, es porque tengo pruebas”.

“Chilevisión me conoce hace muchos años. Siempre he trabajado con un sono (audífono) individual, porque muchas veces me tienen que decir desde el switch ‘no’, o ‘para’. En PH no es así, pero no me dejan ir en vivo. Saben que conmigo tiene que ser un programa grabado”, explicó también en “Zona de Estrellas”.

“Yo grababa el martes para que el capítulo fuera emitido el viernes, pero por respeto a la salud mental, que es un tema serio, preferí dar un paso atrás”.

“Muchos días pensé si lo hacía o no (el programa), pero con estos llamados, en vez de apagarme, es como si me echaran parafina”, dijo, pero confirmando su presencia para la próxima semana en el estelar en Chilevisión.