“¿Por qué esa postura de víctima?”: Daniela Castro criticó a José Miguel Viñuela por no ir a reunión de “Mucho Gusto”

Daniela Castro cuestionó este lunes en el programa “Zona de estrellas” al animador José Miguel Viñuela por los motivos que dio para no asistir a la reunión de exintegrantes de “Mucho Gusto”.

A la ganadora de “Masterchef”, quien no fue invitada a la junta de extrabajadores del matinal Mega propiciada por Luis Jara, no le parecieron las explicaciones dadas por el comunicador para bajarse del encuentro, quien días antes de concretarse la reunión había afirmado en el programa “Tal cual” que “para mí eso ya terminó, no tengo ninguna relación con ninguna de las personas”.

“Excepto con Lucho, no tengo relación con nadie y tampoco me interesa tenerla, porque tengo un mundo distinto. No es que sea mala onda, muy por el contrario, pero ya pasó la vieja”, dijo Viñuela.

Las críticas de Daniela Castro

Esa postura fue la que abordó anoche Daniela en el estelar de farándula del canal Zona Latina, donde puso el énfasis en las frecuentes declaraciones que ha dado Viñuela para defenderse de su despido del matinal tras el polémico episodio del corte de pelo a uno de los camarógrafos del programa.

“Debo decir que a Jose Miguel Viñuela, realmente, el ‘Mucho Gusto’ le dio una oportunidad. Recordemos que cuando llegó, yo estaba en el programa y Lucho Jara se fue a operar la garganta y el que lo reemplazó en ese tiempo fue Jose (...) y él había estado desaparecido de la televisión por años”, inició la influencer.

“De partida, tienes que creerte mucho el cuento para decir: ‘Es que porque no me ayudaron’ (luego del incidente que derivó en su salida de Mega). Las decisiones son de canales y de ejecutivos, si tú te mandas una cag (...) te la bancas solo”, prosiguió Daniela, quien criticó la victimización que habitualmente hace Viñuela de ese hecho.

“¿Por qué esa postura de víctima?. El que hizo el hecho fue él y los demás no tienen por qué exponer su trabajo por eso”, agregó.