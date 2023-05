José Alfredo Fuentes volvió a vivir con su esposa: se separaron en el año 2000

El cantante nacional José Alfredo Fuentes, más conocido como “Pollo” Fuentes, estuvo invitado al programa de TVN “Buenas Noches a Todos”, donde reveló detalles de su separación en el año 2000.

El “Pollo” contó que tuvo una conversación con su esposa Isabel, y él le pidió tiempo ya que no se sentía bien emocionalmente y no se estaba comportando con respecto.

“Me paraba afuera de la casa hasta que se apagaran las luces de los cabros”, contó, haciendo mención a que esperaba que sus tres hijos se fueran a dormir. “Lloré muchas veces en el auto, me caían sus lágrimas”, precisó.

Sí aclaró que “nunca el distanciamiento fue tanto, porque yo siempre estaba viendo a los chiquillos”.

En agosto del año pasado en el programa “De tú a tú”, Fuentes le contó a Martín Cárcamo que a pesar que en ese entonces no vivía con Isabel, “estamos juntos todos los días. Yo, que no estoy con nadie desde hace muchos años, la mayor parte del tiempo que no estoy en mi casa, estoy en casa de Isabel. Hemos viajado juntos, los niños al lado. No somos pareja estable, pero si algo le pasa a ella, ahí estoy yo, si algo me pasa a mí, ella está. Sigue siendo la mujer más importante”.