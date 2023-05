“Me volví loca, desaparecí, me morí en vida”: Claudia Conserva y su crudo relato en adelanto del documental “Brava”

La próxima semana, TVN estrenará el documental “Brava”, en donde Claudia Conserva contará la dura batalla que se encuentra viviendo tras el diagnóstico de cáncer de mama.

Ya ha pasado casi un año desde que la animadora se enteró de esta noticia, por lo que decidió documentar todos los detalles del tratamiento, los cuales, hasta el momento, ha mantenido en absoluta reserva para sus familiares y amigos cercanos.

El objetivo es poder visibilizar el duro camino que enfrentan las personas que padecen cáncer y también la reacción de los cercanos cuando alguien del círculo es diagnosticado.

En este contexto, es donde la señal decidió lanzar un avance de lo que podremos ver el próximo jueves 11 de mayo, a las 22:30 horas.

En el video se puede ver la reacción de su esposo, el animador Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia, sobre cómo ha sido acompañar a Conserva en este difícil momento.

“La ves pálida, durmiendo, sin cejas, sin pestañas, sin pelo, muy pálida, ojerosa. Tú dices: ‘Cresta, ¿va a salir de esto? La perdí’, No sabes si va a despertar”, afirmó el animador.

Asimismo, se le escucha decir a Claudia: “Me volví loca, desaparecí, me morí en vida, yo me morí”.

Las imágenes revelan que en menos de una semana de haberse conocido el diagnóstico, la animadora ya se tendría que someter a cirugías, quimioterapia, entre otros tratamientos. Asimismo, tuvo que cortarse el cabello drásticamente, acción que realizó su hermana, Fran Conserva.

“Siento que soy infinitamente más infeliz que antes”, se le escucha afirmar a la figura de TV+ tras mostrarse totalmente vulnerable con la situación.