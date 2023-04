“La lucha sigue en pie”: Madre de Tomasito lanzó duro descargo tras el cierre de la investigación

Profundos descargos publicó la mamá de Tomás Bravo Gutiérrez luego que este viernes se confirmara el cierre de la investigación por homicidio que se seguía en contra del tío abuelo del niño, Jorge Escobar.

La extensa indagatoria finalizó sin resultados concretos y el único imputado podría ser sobreseído. La Fiscalía tiene ahora 10 días para decidir si sigue adelante con la acusación, decide no perseverar o sobresee a Escobar.

De todas maneras, hay otras líneas investigativas que podrían seguir adelante, por los delitos de abandono de menor con resultado de muerte o de sustracción de menores.

En este contexto Estefanía Gutiérrez, madre de Tomasito, aseguró que “la lucha por nuestro Tomi sigue en pie”, pues aún queda la querella por sustracción que su abogado interpuso. Comentó, “con profunda rabia”, que esta investigación comienza desde cero y “es contra quienes resulten responsables”, es decir, “no se excluye a nadie”.

El mensaje de Estefanía

Estefanía también volvió a descargar sus críticas en contra la Fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, actualmente a cargo del caso. “Su investigación no tuvo ningún norte” y por dos años “su investigación no arroja culpables”.

La mamá de Tomasito está en campaña para remover a la fiscal de su puesto y por eso, dijo esperar que la Corte Suprema y el Fiscal Nacional Ángel Valencia “se pongan la mano en el corazón y entiendan el dolor de los que hoy sufrimos por la pérdida de un ser amado y hemos sido víctimas de la inoperancia de Marcela Cartagena”.

“La quiero fuera del caso de mi hijo. Y que también esté fuera del cargo que ocupa sin hacer nada”, aseguró y agregó que esto no termina aquí.

“¿Por qué mi hijo no tuvo la misma prioridad de investigación como en otros casos? Era un niño de 3 años 7 meses, ¡cómo cresta en este país su perdida no es importante! Nada reparará el daño que nos hicieron, nadie traerá de vuelta a mi hijo, pero estoy rogando por algo justo, y quienes deben ayudarnos no lo están haciendo. Exijo verdad y justicia para mi hijo”, cerró.

