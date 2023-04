“Estaba incómoda”: Concursante de The Voice analizó su polémica eliminación

Catalina Miranda se presentó en el programa The Voice de Chilevisión, sacó aplausos a rabiar en el público, pero ninguno de los coaches dio vuelta su silla, por lo cual ella quedó elminada y la situación aún está generando críticas en redes sociales.

Beto Cuevas fue uno de los más criticados por el argumento que utilizó para elimar a la joven cantante. “Mi opinión es que se parecía mucho a la voz de Whitney Houston, que no es algo malo, pero en este programa buscamos voces originales”, dijo, entre las pifias del público.

“Tienes que buscar tu tono original para buscar tu voz. A lo mejor no me vas a querer por eso, pero si no te dejamos, te tienes que ir con algo constructivo. Cantas espectacular, pero tienes que encausar”, agregó el artista chileno.

El descargo de Cata en TikTok

En su perfil oficial de TikTok Cata lanzó una contundente reflexión tras ser eliminada. “No me cabe en la cabeza (…) historia de cómo esto se convirtió en una locura, para mí es una locura”, dijo de entrada.

“Partirles diciendo desde ya, que no me esperaba para nada esta reacción, sí de la gente que me conoce, porque son mi familia, amigos, pero de gente desconocida no me lo esperaba. Siempre hay dos partes de la moneda, está el lado bueno y el malo. Mi presentación en temas técnicos probablemente fue nefasta”, se sinceró.

“Nosotros tenemos ensayos, la producción nos escoge las canciones, yo tenía otros temas para cantar, a mí nadie nunca me ha enseñado, yo siempre he cantado porque me gusta, lo hago en el gimnasio cuando estoy entrenando o en la ducha, practicando en la iglesia, pero nunca me he dedicado a esto, soy deportista”, confidenció.

“Para mí fue salir totalmente de mi zona de confort (…) en el ensayo uno escucha totalmente distinto a como cuando uno va a concursar”, agregó.

Al final, Catalina Miranda cerró su comentario manifestando que “estaba muy incómoda con el audífono, sabía que estaba más arriba (en el tono) y que estaba desafinado, no escuchaba, con la gente gritando y aplaudiendo, es totalmente distinta la experiencia”.

“Me encantaría que alguien me enseñara a cantar, poder saber manejar mi voz (…) The Voice será una experiencia que nunca en mi vida voy a olvidar, así que estoy demasiado feliz, siempre hay comentarios buenos y malos, pero eso no importa, no pasa nada”, cerró.