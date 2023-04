“¡Cuida tus palabras!”: Priscilla Vargas le tuvo que parar los carros al “Colombiano” tras controversiales dichos sobre Porito Verde y Felipe Camiroaga

José Luis Repenning no fue el único que se mandó desubicados comentarios durante la transmisión de “Tu Día”, puesto que el invitado Nelson Beltrán, más conocido como “el Colombiano”, también emitió cuestionables dichos.

Todo comenzó cuando junto a Ignacio Gutiérrez se encontraban hablando sobre la casi relación de Felipe Camiroaga con María José Campos, puesto que la bailarina habría rechazado al animador.

En este contexto, Repe argumentó a favor de la “Porotito Verde”: “Tal vez la llevó al asado, pero eso no significa que haya pasado algo”.

En ese momento, el Colombiano aseguró que el periodista era “demasiado bueno e inocente. Uno no invierte…”, alcanzó a decir, puesto que Priscilla Vargas lo cayó: “¡Cuida tus palabras!”, le advirtió.

Aun así, el periodista de farándula siguió metiendo la pata: “Por ejemplo, si yo me visto bien, invierto en un buen restorán, mando flores, llego con el chocolate, todo es parte de una coquetería, de una caballerosidad… por lo general, siempre hay algo a cambio”, planteó y generó la reacción de los panelistas, quienes gritaron “¡Oooh! ¡Nooo!”.

Finalmente, Priscilla no dejó pasar estos comentarios y debatió la postura de su invitado. “Me voy a poner como ejemplo. Me han llegado flores, no un ramito, algo mucho más grande, chocolates, joyas (…) Pero eso no significa que yo voy a acceder a tener algo con esa persona”, concluyó.