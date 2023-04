La nueva vida de Yamna Lobos: se fue a vivir a Temuco con su familia y trabaja como gerenta en la municipalidad

Yamna Lobos fue la nueva invitada en el “Buenas Noches a Todos”, en donde reveló algunos detalles de su nueva vida fuera las cámaras y lejos de Santiago.

Cabe recordar que la bailarina mantiene una relación hace bastante tiempo con Rodrigo Ramírez, con quien también tiene un pequeño hijo.

Según el relato de la excocotera, tomó la decisión de dejar su vida en Santiago para irse a cumplir el cargo de gerenta de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Temuco. Sin embargo, no fue tan fácil, puesto que habría rechazado la propuesta en dos ocasiones.

“En primera instancia, cuando me llegó esta oferta, dije que no altiro, porque no puedo, yo estoy acá en Santiago. Era inviable para mí, en ese momento, irme a vivir a Temuco”, señaló en la entrevista con Eduardo Fuente.

Asimismo, explicó por qué rechazó este empleo: “De verdad que no lo puedo hacer, tengo mi vida acá. La tercera oportunidad fue en donde me junté con el alcalde acá en Santiago, me conversó y me dijo: ‘Mira Yamna estudiamos tu perfil y encajas perfectamente en este puesto de trabajo’”.

Estas palabras lograron convencer a Yamna para aceptar la oferta y ser parte de la Corporación de Deportes.

Ahora la parte difícil: convencer a su marido

Eso sí, convencer a su marido de irse a vivir al sur no fue una tarea fácil, puesto que con su familia estaban buscando otro lugar para vivir en Santiago: “Obviamente, nunca pensamos en irnos al sur. Se lo planteé a mi marido, es una buena oportunidad laboral para mí de aprender otras cosas, yo ya estoy dejando un poco de lado el baile, no voy a bailar toda la vida”, sostuvo en la entrevista.

“Fue una oferta que fue desafiante en su minuto y ahora estoy viviendo en el sur con mi familia que formé, lejos de la contención, pero bien encaminada, contenta”, declaró Yamna.

Finalmente, reveló que Rodrigo Ramírez no estaba convencido al inicio: “Al principio fue como no, como está tan lejos, qué vamos a hacer, porque él tiene su trabajo en Santiago. Yo le decía a mi marido, quizás esta es la oportunidad de buscar una mejor calidad de vida para nuestra hija, Santiago está peligroso y empecé a convencerlo”, concluyó.