Angélica Castro sorprende con foto de juventud y la confunden con Laura de la Fuente

La animadora Angélica Castro se llenó de halagos tras compartir una foto de juventud en su cuenta de Instagram, la cual generó la confusión de sus seguidoras quienes pensaron que se trataba de su hija Laura de la Fuente, debido al gran parecido.

“Una portada que encontré por ahí hace mucho tiempo!”, escribió respecto a la portada de la Revista Ya del diario El Mercurio, correspondiente al 24 de septiembre de 1991, donde muy sonriente y luce prácticamente idéntica a la hija que tiene con su marido, el actor Cristián de la Fuente.

La imagen recibió más de 16 mil corazones y casi dos mil comentarios, sorprendidos con el parecido.

“Son iguales, mamá e hija”, “Como gotas de agua”, “Oooooh yo pensé era Laura en portada”, “¿Es tu hijita o eres tú? Son muy parecidas”, escribieron.

Sin embargo, en lo que no se parecen es en la decisión que tomó la joven respecto a su futuro profesional, puesto que diferencia de sus padres optó por estudiar una carrera más convencional.

Fue hace unos días atrás que la joven influencer dio a conocer en su Instagram que lo suyo, a partir de este año, será una carrera vinculada al mundo de los números y el negocio. “Ingresé a Ingeniería Comercial”, reveló.

Muy distante a sus dichos del año pasado, donde avizoró su vocación en el campo de la actuación.

La nueva vocación de la hija de Cristián de la Fuente

“Mis papás siempre trataron de alejarme un poco de esto (actuación) porque, al ser hija de actores, siempre pude conocer el otro lado como los viajes, las distancias, los castings, que te digan que no. Pero igual me empezó a gustar la actuación y es algo que me gustaría seguir haciendo, fue algo que descubrí por mí”, dijo por esos días Laura, quien al parecer le hicieron sentido los consejos de sus padres, y finalmente se decidió por una profesión más formal.

Tan empoderada en su nuevo rol de estudiante universitaria está De la Fuente, que incluso en el hilo de preguntas que abrió en la red social respondió a las preguntas de seguidores que le pedían consejos para que les diera tips de estudios superiores.