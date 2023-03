“No me reconoció”: Rafa Araneda se emocionó al hablar del complejo estado de salud de su madre

Anoche, Rafael Araneda estuvo converdando con Eduardo Fuentes en Buenas Noches a Todos. En medio de la plática el animador se quebró al revelar el actual estado de salud de su madre de 95 años, Laura Maturana.

En un momento le pasaron una foto de su mamá y Rafael no pudo contener su emoción. “Me acabo de despedir de ella, me he despedido de ella 20 veces (…) cada beso que le doy a ella puede ser el último, pero lo recibe con una alegría extraordinaria”, aseguró.

Luego, el animador habló del presente de su madre. “Hoy está bien, quizás no puede verbalizar lo que siente, yo tengo esa esperanza. Está postrada, pero sin dolores, súper en paz. Está buena para el chocolate, le gusta comer cositas ricas, y duerme mucho”, comentó

Además, Araneda dio a conocer una de sus grandes penas. “En ese estado de somnolencia se conecta, cuando llegué de mi viaje, no me reconoció, pero no importa, eso es ego de uno”, explicó, tal como consigna Página 7.

“No me reconoció, pero hoy, cuando me despedí, me dijo ‘mi guagua’”, reveló mientras intentaba contener las lágrimas. Luego hizo una potenten reflexión sobre lo que está viviendo con su madre. “Es súper egoísta, pero yo prefiero que ella esté tranquila, y que me diga cualquier nombre”, afirmó.

“Dios dirá, ella es muy creyente, es de rito, de misas, muy distinta a mí en ese sentido, entonces, tiene otras habilidades” finalizó.

