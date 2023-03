Los vieron en el VIP: Aseguran que Gala Caldirola estaba a los besos con querido cantante urbano

Un indiscreto mensaje directo a la cuenta de Instagram Copuchas TV se viralizó en redes sociales, puesto que daba cuenta de una supuesta noche de pasión entre Pailita y Gala Caldirola. Esto durante la segunda versión de la rosada fiesta Bresh realizada en Espacio Riesco.

“Hola...sabes que vi tu última publicación y tengo que contarte algo que no me contaron, lo vi con mis propios ojos...pero porfa te pido que si cuentas algo, tapes mi nombre, porque igual me junto con algunos famosillos y dirán que soy sapa”, con esa petición comienza el mensaje que reveló el affaire entre el cantante urbano que tuvo un exitoso paso por Lollapalooza y la española.

¿Gala y Pailita a los besos?

“La cosa es que si es cierto, Gala y el personal trainer compartieron en la fiesta con un grupo que andaban, pero después vi a Gala a los besos con el Pailita en el VIP. Con mis amigas no lo podíamos creer. Te juro que los vi y varias personas más. También vi a Daniela Aránguiz con Luis Mateucci”, reveló la fuente anónima.

En la fiesta también se encontraba Marcianeke junto a Ignacia Michelson, entre otros famosos.

De igual forma, la página que filtró el mensaje informó que no podían confirmar que la información fuese cierta y que solamente ellos compartieron lo que una seguidora les hizo llegar.

“Queremos aclarar que esto no nos consta. Fue un comentarlo que nos hizo una seguidora. No confirmamos nada. Lo que sí nos consta y confirmamos es que Gala se había alejado de Pablo Ladrón de Guevara (con el que estaba saliendo desde febrero), para volver con Pinilla. Y que Gala y Pinilla hace una semana y algo se vienen viendo y el día viernes compartieron en un asado en la cada de Claudia Pinilla (Hermana de Pinilla)”, dice la historia de Instagram, junto a la foto de la española junto a la pareja de Claudia Pinilla.