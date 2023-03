“Dos horas hablando de eso en un canal cuando hay cosas más importantes”: Paty Maldonado analiza la investigación del caso relojes vip

Durante la jornada de este lunes, la periodista Laura Landaeta afirmó que Tonka Tomicic podría ser formalizada por el caso relojes vip robados, donde también está involucrado su esposo, Parived.

En este contexto, es donde Patricia Maldonado decidió analizar la investigación que se encuentra realizando la comunicadora, quien ha difundido la información en canales de televisión.

“Yo tengo mi opinión bastante particular respecto a la periodista. Yo creo que tomó este caso porque es un tremendo negocio. Ella promociona su libro que va a salir en mayo y no me cabe duda que la gente lo va a comprar. Ese es el negocio”, disparó en la última transmisión de Las Indomables.

En la misma línea, enfatizó en que “no es que le haya interesado el caso porque quiere desenmascarar a este matrimonio, porque si no fuera negocio no estaría en cada matinal hablando cada cinco minutos”.

“Seguramente me van a criticar, pero yo veo algo detrás... la cara de esa periodista, cuando habla de Tonka y Parived. No estoy defendiendo a nadie, porque no me une ninguna amistad, pero la cara de satisfacción de la periodista me llama la atención”, añadió.

Finalmente, la panelista de TV+ insistió en que el interés de Landaeta no era casualidad. “Algo hay en ella, algo pasó ahí qué necesita investigar tanto el caso de los relojes robados. Dos horas hablando de eso en un canal de televisión cuando hay cosas más importantes”.