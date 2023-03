Laura de la Fuente finalmente se decidió por la carrera que estudiará y no será la su madre y su padre

Laura de la Fuente por fin dio a conocer a sus seguidores de redes sociales la carrera profesional que comenzó a estudiar este año en la universidad.

Si bien el 2022 había dado luces de su gusto por la actuación, al tomar clases dos veces por semana en la academia de Moira Miller a fines de año, lo concreto es que la compañera de colegio de Máximo Menem e hija de los mediáticos Cristián de la Fuente y Angélica Castro, finalmente dejó de lado el oficio de sus padres y se dedicó a estudiar una carrera más formal.

Porque en sus historias de Instagram la joven influencer confirmó que lo suyo, a partir de este año, será una carrera vinculada al mundo de los números y el negocio. “Ingresé a Ingeniería Comercial”, reveló.

Muy distante a sus dichos del año pasado, donde avizoró su vocación en el campo de la actuación.

La nueva vocación de la hija de Cristián de la Fuente

“Mis papás siempre trataron de alejarme un poco de esto (actuación) porque, al ser hija de actores, siempre pude conocer el otro lado como los viajes, las distancias, los castings, que te digan que no. Pero igual me empezó a gustar la actuación y es algo que me gustaría seguir haciendo, fue algo que descubrí por mí”, dijo por esos días Laura, quien al parecer le hicieron sentido los consejos de sus padres, y finalmente se decidió por una profesión más formal.

Tan empoderada en su nuevo rol de estudiante universitaria está De la Fuente, que incluso en el hilo de preguntas que abrió en la red social respondió a las preguntas de seguidores que le pedían consejos para que les diera tips de estudios superiores.

“La verdad es que tampoco sé si soy como la mejor para dar tips para estudiar, pero a mí me sirve mucho estudiar en un lugar que no sea mi pieza, como cualquier parte de la casa que no sea mi pieza”, señaló la joven, quien empatizó con la preocupación de una seguidora que estaba preocupada porque no lograba que “le entre la materia”.

“En mi pieza normalmente vengo, me relajo, entonces como que no lo logro relacionar con estudiar. Estudió en la misma universidad también”, aclaró Laura, quien afirmó que la vieja fórmula de “tomar apuntes escritos” es una gran forma de poder memorizar y aprender las materias.