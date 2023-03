“Cómo no voy a estar feliz, estamos muy bien”: Gonzalo Valenzuela confirma amor por Kika Silva

El actor Gonzalo Valenzuela fue uno de los invitados al programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, ocasión donde fue consultado sobre las coquetas imágenes que se filtraron junto a Kika Silva, confirmando que se encuentran en una relación amorosa, de lo más felices, comentó en el capítulo que saldrá emitido esta noche.

Fue en el momento que los invitados deben pasar por el check in, cuando el animador Jean Philippe Cretton le consultó cuál es el nombre de la relación que tiene con la expanelista de SQP.

“Para la siguiente pregunta necesito el apoyo de la siguiente imagen (titular)... “¿Romance confirmado? Kika silva y Gonzalo Valenzuela son captados en íntima y cómplice situación” leyó el animador, para luego preguntar directamente ¿Llegó el amor o no llegó el amor?.

“Cómo no voy a estar feliz... Ya te lo dije, como no voy a estar feliz”, Respondió el exjurado del último Festival de Viña, donde habría nacido la relación.

-¿Y se dio allá, en el marco de Viña?, consultó la pareja de Pamela Díaz.

-“Sí, sí... Pero estamos muy bien”, respondió Valenzuela.

-“Pero, ¿se conocían de antes?”, insistió el periodista

-”La conocía, pero nunca habíamos... Pero sí, estoy muy contento. Es una tremenda persona”, dijo romántico, mientras Kika lo miraba a la distancia, detrás de las cámaras, cuando conversaba con un periodista, excompañero del programa de farándula.

-”¿Pero este es un periodo en el que están saliendo? ¿están pololeando? ¿Qué nombre le ponemos si hay que ponerle nombre...?”.

A esto, señaló que aún no le han puesto nombre al romance, pero lo importante es que están disfrutando el día a día.

“Estoy de tres meses y medio (tocándose el vientre haciendo broma a embarazo)... No, no sé, no hay que poner nombre, estamos pasándolo muy bien, es una bellísima persona y muy lindos momentos que hay que disfrutarlos... Hay que vivir el presente y vivirlo así”, sentenció.

Gonzalo y Kika “llegaron juntos”

Según contaron los presentes, Gonzalo llegó junto a Kika y solo estuvieron juntos al principio y final del programa.

“Llegaron juntos, pero estuvieron muy piolas, no se escondía ella ni nada. Gonzalo enfocado en el programa y confirmando que está muy bien con ella. Sólo interactuaron al llegar y al irse, el resto del tiempo Gonzalo muy enfocado en el programa”, confirmaron parte del equipo a Publimetro.