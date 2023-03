“Es muy temprano para mí”: A Julia Vial le ofrecieron ser parte de “Buenos Días a Todos”

Julia Vial contó parte de su trayectoria en la televisión durante el segundo capítulo de esta temporada de “La Divina Comida”, que se emite este sábado 18 por las pantallas de Chilevisión, en el cual la periodista compartió dotes culinarias con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; la actriz Shlomit Baytelman y el animador Leo Caprile.

Fue justamente la actual profesional de las comunicaciones de La Red, que se encuentra en una situación de incertidumbre laboral por los problemas que atraviesa el canal, que relató sus inicios en la televisión, específicamente en el programa “Pantalla Abierta”, de Canal 13.

En ese espacio televisivo, Julia cuenta que “lo pasamos increíble, totalmente irreverente, imagínate en el canal católico, donde no se podía hablar de preservativos, no se transmitían los spots del SIDA, nosotros hacíamos todo lo contrario”.

Sobre la innovadora apuesta televisiva, Vial relata que “éramos el programa más pobre de todo el canal, no teníamos estudio, hacíamos el programa en la entrada, entonces estábamos en la mitad del programa y entraba Don Francisco y decía: ‘¿qué hacen los chicos de pantalla abierta?’, y todos: ‘¡estamos al aire!’”.

La oferta del matinal de TVN

En un momento, Vial hace una revelación al ser consultada por Leo Caprile. “¿Es verdad que a ti te ofrecieron irte al ‘Buenos días a todos’ en su mejor momento y dijiste que no?”, le preunta el animador.

“Si po, estaba Felipe, estaba no sé si la Tonka o la Carola de Moras, no me acuerdo bien”, admite la profesional. Respecto de los motivos porque no aceptó esa tentadora oferta, Julia señala que, en esos años de juventud, “me gustaba carretear po’, y eso era llegar a las 7 de la mañana, yo dije no, gracias buena onda, pero es muy temprano para mí”.

La comunicadora relata que, una vez terminada “Pantalla Abierta”, la mandaron al espacio “Con Ustedes”, conducido por el hoy fallecido Julito Videla. Pero el programa termina cinco meses después. “Éramos como los sepultureros donde nos mandaban íbamos matando programas”, recuerda con humor.

Luego vino “En Boca de Todos” y “había que llegar al canal a las 04.30 de la mañana y salíamos al aire a las 6″, indica. Entonces, Julia le relata al actual ministro de Transportes una mala experiencia que la hizo desistir de trabajar tan temprano.

“Ministro, yo iba por Santa María para abajo, cuando venían todos de Bellavista del carrete, caí en la fogata, no que en las brasas. Ahí dije nunca más voy a decir una pelotudez como esa, ‘yo no trabajo en la mañana’”, confesó.