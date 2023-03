Bombo Fica entrega su versión sobre supuestos dichos tras combos de Claudio Reyes

Una reacción de ira habría tenido, según indicó Óscar Gangas, Bombo Fica cuando se enteró de que Claudio Reyes le había propinado varios puñetazos a Jajá Calderón en una cena de humoristas, llevada a cabo la semana pasada. Sin embargo, el purenino desmintió esa versión, según consigna el diario La Hora.

De acuerdo con Gangas, el humorista que acostumbra vestir de blanco le habría dicho que menos mal que no estuvo esa noche en la cena, porque de lo contrario Reyes “habría terminado en la UTI o en la UCI o en la morgue, porque yo agarro a ese señor Badulaque y no lo suelto más”.

Desmentido de Bombo

Las aseveraciones fueron negadas taxativamente por Daniel “Bombo” Fica Roa. “Yo no he estado nunca ahí, ni comparto con ese grupo, así que imposible que haya salido algo así. Yo no sé de dónde sacó eso Óscar (Gangas)”, afirmó el comediante.

“Yo no sé que pasó, yo no le ando ofreciendo combos a nadie. Todo lo contrario, quiero que la paz vuelva a este país (...) Si yo tengo que decirle algo a alguien, lo llamo o lo hago personalmente, yo no necesito vocería de nadie, menos de Óscar Gangas. ¿Quién es Óscar Gangas?”, ironizó el purenino.

“Seguramente quizás mi nombre vende más y por eso hablaron, pero si yo tengo que decirle algo al señor Reyes, se lo diré en su cara”, reclamó.

Finalmente, el humorista manifestó: “de verdad que todo este problema no me importa, me preocupan más los relojes de Parived”.