“Los hot dogs de Nueva York son un juego de niños al lado de esto”: Luisito Comunica alucinó comiendo completos en Chile

Luisito Comunica, el youtuber mexicano más famoso en Chile, estuvo de visita en estas tierras especialmente para el Festival de Viña del Mar. Y en la ciudad jardín se quedó paseando y probando los completos. Hace tiempo subió un video probando los hot dog en Nueva York, pero sus seguidores chilenos le advirtieron que los mejores y más ricos estaban en Chile.

Ahora colgó en su cuenta un video probando varios tipos de completos en Viña del Mar, que ha dejado aplausos y risas en las redes sociales.

“Le ponen aguacate, queso, la tomate, le ponen la hueá que te imagines”, dijo el mexicano, que quiso incluir palabras típicas chilenas en su video.

Visitó al Cevasco, un clásico local de completos viñamarino, donde pudo probar tres variedades: el italiano, el chacarero y el completo clásico. “Es masivo, es del tamaño de mi cara, es tremendo”, dijo.

“Vean el tamaño de esta salchicha, es imponente...”, decía impresionado.

“Están brutales. La palta en un hot dog es algo que tenemos que hacer en todos lados. Pero no me gustó tanto el repollo, no soy tan fan. Le voy a dar un 10 de 10. Quizás le quitaría un poco de mayonesa, pero todo se va regulando”, fue la reseña del mexicano al probar el completo clásico.

“Los hot dogs de Nueva York son un juego de niños al lado de esto”, sentenció el youtuber.