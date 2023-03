Pamela Leiva respondió al comentario de Titi Garcia-Huidobro en defensa de Kiwi: “Me parece grave”

La comediante Pamela Leiva tuvo un arrollador paso por el Festival de Viña del Mar, ganándose dos gaviotas y el cariño del público. Sin embargo, a la mañana siguiente fue víctima de un condenable acto después de que “Kiwi”, como notero del “Buenos Días a Todos”, le diera un beso no consentido.

En ese momento, Leiva le paró los carros y le dijo que “ya no se roban besos, Kiwi, los besos se dan consentidos y Gonzalo Valenzuela quiso darme un beso”.

Lee más: Kiwi se desubicó con Pamela Leiva y dejó la grande en redes: “Ya no se roban besos, los besos se dan consentidos”

Después de la polémica, Kiwi fue despedido y muchos rostros del espectáculo salieron en su defensa, entre ellos Titi García Huidobro, quien afirmó: “él jamás lo hizo con ninguna mala intención. Quizás se quedó en los tiempos en que ese tipo de bromas eran parte de la televisión”.

“Ni que hubiera hecho, no sé, le hubiera agarrado una pechuga.... Todos sabemos cómo es el Kiwi. Si tú te pones a decirle al Kiwi ‘oye, no hagas esto, no hagas esto otro’, el pobre va a quedar impávido y no va a hacer ninguna cuestión”, sentenció.

“Me parece grave”

En el programa de este viernes 3 de marzo de “Zona de estrellas”, Pamela Leiva se refirió al episodio del beso no consentido de parte de Kiwi, y señaló que “me da lata haberme visto envuelta en esto y me ha sorprendido el nivel de machismo”, según lo consignado por TiempoX.

La comediante señaló que se enteró del comentario de la opinóloga de farándula, pero le impactó debido a que Titi es madre.

“¿Cuál es el mensaje?… Me la encontré con sus hijos en el festival, nos saludamos… Como que me chocó, porque digo, ese es el mensaje que le está dando a los niños: ‘Si no te agarra la pechuga no le pongas color’. Eso me parece grave”, afirmó Leiva.