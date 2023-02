Tonka Tomicic intentó vender un auto en prenda para pagar las deudas de Parived: aseguran que no le devolvió el dinero al comprador

Los periodistas Laura Landaeta y Diego Ortiz revelaron nuevos antecedentes en relación al “Caso Relojes Vip” de Tonka Tomicic y su esposo, Marco Antonio López. En esta ocasión, se dio a conocer que la animadora tendría una deuda con la concesionaria Kaufmann.

Según la información publicada por Interferencia, la rostro de Canal 13 intentó vender un vehículo de alta gama durante el 2020, esto con el objetivo de pagar las deudas que tenía Parived. Sin embargo, al parecer Tomicic desconocía que el auto estaba en prenda y con pagos pendientes.

Así lo confirmó una persona ligada a la concesionaria Kaufman, quien indicó que la pareja tenía intenciones de vender el vehículo a un primo de Tonka por una suma de más de 100 millones de pesos y que pese a las deudas que presentaba el crédito del auto, la transacción con el familiar se realizó.

Tras enterarse del problema, la comunicadora habría intentando resolver el problema con la concesionaria utilizando un par de cheques protestados por cinco millones de pesos, con el objetivo de que la situación no llegara al ámbito judicial.

No obstante, la concesionaria no le permitió vender el vehículo a su pariente, hasta que no resolviera el pago de dichas cuotas, por ende el traspaso quedó anulado.

Aunque algunas fuentes señalan que la deuda fue saldada por el primo de Tonka, para poder realizar el traspaso legal a su nombre. Esto último nunca se realizó.

La pareja se quedó con los millones

Cabe destacar que según los testimonios publicados por el medio, Tonka Tomicic no le devolvió a su primo “al menos en ese momento, pues se lo habría gastado”.

Asimismo, señalan que las escuchas telefónicas dejan en evidencia que la modelo informó de esta situación a la concesionaria.

Por su parte, Kaufmann manifestó la necesidad de levantar la prenda del vehículo, para poder concretar la venta con su primo, debido a que él ya había entregado pagado para obtenerlo.