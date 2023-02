Sergio Riesenberg tras defensa de Maca Tondreau a organización del Festival: “Seguir quejándose no tiene sentido, Viña bajó el nivel”

El exdirector del Festival de Viña del Mar, Sergio Riesenberg, insistió este lunes en sus cuestionamientos a la organización del evento viñamarino de este año y respondió a los dichos que el sábado pasado hizo Macarena Tondrea, esposa del dueño de la productora Bizarro, Alfredo Alonso, encargado de la contratación de los artistas, y quien acusó que “hay un grupo de personas, y sí me detengo en ellos, que se lucieron haciendo mierda las hueás”.

La inesperada reflexión de Tondrea, quien en su cuenta de Instagram, donde suma poco más de 280 mil seguidores, atacó a los críticos de la productora y el show contratado para Viña, no le cayó muy bien a Riesenberg, quien en entrevista con lun.com profundizó en sus opiniones técnicas del evento artístico y consideró exagerado el descargo de la otrora figura televisiva.

Uno no debe reaccionar con las críticas de esa manera, la gente tiene derecho a expresarse, y después de dos años se esperó un tremendo Festival. — Srgio Riesenberg

Las críticas de Sergio Riesenberg

“Menos ella (Tondreau), que es una dama (...) el Festival terminó (...) seguir dando explicaciones o quejándose no tiene sentido”, señaló Riesenberg, que con todo, igual reconoció aspectos positivos en la presentación del espectáculo de la Quinta Vergara.

“En la organización hubo problemas serios. Ahora, no creo que haya sido un buen Festival, creo que se bajó el nivel. Pensé que iba a ser peor, pero tuve la hidalguía de reconocer que la escenografía me impresionó, que la apertura me había gustado y que la primera cantante, que no me acuerdo el nombre (Karol G) me había gustado harto. Eso es todo”, afirmó el director de TV, quien se mostró sorprendido por el uso de garabatos de Tondreau en su reflexión.

“Ahora, yo jamás me expreso con garabatos, cada quien habla como estima conveniente. Con ella (Tondreau) tengo buena relación, a su marido (Alonso) lo conozco muy poco. Pero si hablamos honestamente, no fue un buen Festival. Uno puede ser amable, pero no fue un buen Festival. Christina Aguilera fue la única artista que realmente se merecía estar en Viña. Lo demás, para mí, fue un complemento, por no decir relleno. Algunas veces mejor y otras veces peor”, afirmó Riesenberg, quien retiró de su crítico análisis a la banda nacional Los Jaivas.

“Ah, no, ellos están a otro nivel, no son analizables”, explicó, al paso que se mostró disconforme con la presentación de Fito Páez.

“No, a mí no me gusta, pero a la gente le gusta; ya no canta nada, habla. Lo siento, amo el Festival de Viña y quiero que sea bueno siempre. Uno no debe reaccionar con las críticas de esa manera, la gente tiene derecho a expresarse, y después de dos años se esperó un tremendo Festival, que respondió en cuanto a la escenografía espléndida y los efectos técnicos también. Pero la estructura, la forma cómo se hizo, fue muy deficiente, más allá de los artistas, Viña es un festival que debe ser televisado, no es un programa de televisión. Insoportables los cortes comerciales a cada rato. No fue un gran festival”, finalizó.