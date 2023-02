Daniela Aránguiz de alto impacto: confirmó relación de Jorge Valdivia con Maite Orsini y asegura que “fui su amante”

De alto impacto resultó el live de Instagram que protagonizara Daniela Aránguiz, en el que confirma que su exmarido Jorge Valdivia está en pareja con Maite Orsini y que en las vacaciones familares que tuvieron en Estados Unidos, estuvo a punto de regresar con él...pero el Mago ya pololeaba con la diputada.

“Nosotros hemos tenido nuestras recaídas, y eso es lo feo. Supe que se fueron de vacaciones juntos, y yo lo he seguido viendo. Incluso, en diciembre, cuando Jorge ya estaba con Maite, nos fuimos a Estados Unidos juntos y estuvimos apunto de volver. Me rogaba que volviéramos, que se iba a matar si no era así etc, pero al mismo tiempo ya tenía otra relación”, contó.

“Jorge me cagó durante 17 años y sigue siendo infiel. No puede entender cómo está iniciando una relación y ya e la cagó conmigo. Fui su amante, y yo no estoy para ser amante de mi ex”, sentenció.

Pero las confesiones no llegaron ahí, ya que dijo que “la última vez que estuve con Jorge fue la semana pasada. Él fue con mi hija al Festival, y luego como a las 5 de la mañana se fue a meter a mi cama, y como uno es tonta, claro que pasaron cosas. Es feo lo que Jorge está haciendo, yo hablo de la dignidad de las mujeres. Espero de corazón que les vaya bien como pareja».