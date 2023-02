“¿Te diste cuenta de la humillación?”: José Antonio Neme y Karen Doggenweiler furiosos con la producción de la Gala

José Antonio Neme y Karen Doggenweiler se fueron con todo en contra de la Gala del Festival de Viña en el matinal “Mucho Gusto”, en donde afirmaron que recibieron un mal trato de parte de la producción.

Este relato partió con el animador quien reclamó por no haber sido entrevistado por Eduardo Fuentes en el programa “Noche Cero”. “Algo me decía a mí que no debíamos estar en esa alfombra roja y no me equivoqué”, señaló Neme. Él fue secundado por Karen, quien hizo notar su arrepentimiento por haberlo convencido.

“La organización, pésima. (...) Salimos a escena con la Karen, que saluda a la gente y yo veo que hay una tarima donde está el conductor Eduardo Fuentes haciendo unas entrevistas. Yo dije ‘nos van a saludar. A lo mejor no nos van a dar mucho tiempo porque somos del canal de la competencia, pero nos irán a decir hola, gracias por venir’”, contó José Antonio.

Sin embargo, cuando se dirigieron a la tarima, un productor de la organización se les acercó, y les dijo: “Salgan, salgan de ahí. Vayan a la prensa”. Karen Doggenweiler señaló que quedó impactada ante esto ya que iba a saludar a Eduardo Fuentes.

“¿Te diste cuenta lo que nos hicieron?”

Una vez que terminaron de hablar con la prensa, el animador recordó las palabras de su compañera tras pasar por la alfombra. “¿Te diste cuenta lo que nos hicieron? ¿Te diste cuenta de la humillación de la que hemos sido objeto esta noche?”, reveló en el matinal.

El animador señaló que mientras estaba en la alfombra roja, cruzó mirada con Tonka Tomicic a quien la saludó de un beso, y la exconductora de “Bienvenidos”, le hizo un gesto de teléfono a Neme.

Pese a que reconocieron a los directores ejecutivos de Canal 13 y TVN, quienes se acercaron y se disculparon tras el “brutal desaire” en el evento, los rostros de Mega se fueron después de la gala. “¿Qué pasó? Esto lo vamos a arreglar, a tomar algo acá, los invitamos, por favor quédense con nosotros”, dijo Doggenweiler sobre la conversación que tuvieron con los directores.

Finalmente, José Antonio señaló que “no necesito que ningún canal me prete micrófono, porque para eso tengo mi propio canal que me da micrófono cinco horas diarias, pero ¿cómo no saludar a Carolina Arregui, la actriz número uno de las tardes de la televisión nacional? ¿Cómo no saludar a Sepu? ¿Cómo no saludar a Karen Doggenweiler? (...) Hay una falta de contenido en la gala muy profunda”, cerró.