“Yo no tengo nada personal, pero...”: Julio César Rodríguez realizó fuerte crítica a productora a cargo de los shows del Festival de Viña

Un sentido reclamo y profunda reflexión realizó este mediodía el conductor de “Contigo en la mañana”, Julio César Rodríguez, quien en medio de una entrevista del matinal de Chilevisión a Daniel Alcaíno, se quejó por el “monopolio” de la productora a cargo de las contrataciones de los artistas que estarán en esta versión del Festival de Viña.

La queja del rostro de CHV llegó luego de analizar en el estudio la renuncia de Alcaíno -quien en ese momento se encontraba en un despacho televisivo desde Viña del Mar- a presentar su espectáculo de Yerko Puchento, debido a que el público que estará el 20 de febrero en la Quinta Vergara será mayoritariamente juvenil por los shows de las argentinas Tini Stoessel y Emilia Mernes, quienes fueron confirmadas a última hora por la organización del Festival.

La queja de Julio César Rodríguez

“El gran tema de este Festival no lo hemos tratado los medios a la altura”, comenzó, con evidente malestar, Julio César.

Su reflexión fue compartida por el propio Alcaíno, quien en el despacho reconocía que solo una productora definía el nombre de los artistas que se presentarán en Viña.

“El gran tema de este Festival de Viña es que está monopolizado y no quiero usar la palabra secuestrado, está monopolizado por una productora y un festival que es de todos los chilenos, un festival que tiene que ser pluralista, abierto, un festival que tiene que ser, no es cierto, responder a los distintos intereses de la población, de la ciudadanía, de la municipalidad, responde a los intereses de una empresa”, lanzó sin anestesia el periodista, quien si bien reconoció no tener ningún problema con Alfredo Alonso, dueño la productora Bizarro, contratada por Canal 13 y TVN para negociar con los artistas, dejó en claro que ese modelo de negocios no es el más apropiado para organizar la parrila de un evento musical como el Festival de Viña.

“Y esa cuestión (...) cuando creíamos que lo habíamos visto todo, se privatizó el Festival de Viña. ¿En qué minuto pasó esto? ¿En qué minuto los grandes artistas anglo? Los traía DG Medios, y se los trajo a Chilevisión todos. Elton John. Y ahora ellos no pueden entrar con sus artistas porque no son de esa productora. No están los multimedia, no están los de acá, o sea. ¿En qué minuto nos pasó esto?”, insistió JC.

“Yo no tengo nada personal, a mí la gente de Bizarro, que hace el Festival, me cae estupendo. Tengo muy buena relación con Alfredo y muy buena relación con todos, pero en qué minuto”, prosiguió Rodríguez, a esas alturas sulfurado con una gestión, a su juicio, deficitaria.

“Todos los monopolios son malos. En Chile tenemos un problema de concentración terrible con las farmacias, con esto otro. ¿En qué minuto se concentró el Festival de Viña? Es una locura, es una cuestión rarísima. Y creo que nadie ha sido capaz de poner este tema en la mesa”, reclamó el comunicador, quien incluso se quejó que los organizadores no presentarán ningún show para adultos mayores, como su madre.

“Este es un tema que tienen que ponerlo en la mesa. Porque si yo fuera alcalde (...) a mí me pasan este festival, y el día de la cornetín (...) de verdad, que nunca a mí como alcalde, no sé. ¡Métete este festival donde querai (sic)! Daniel. ¡Pa’ mi mamá no hay un solo espectáculo en este festival, no hay una cumbia!”, concluyó.