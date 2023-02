Johnny Herrera le revela en vivo a Matías Donoso el porqué no llegó a la U: “Los hueones estaban vendiendo a Zlatan en su mejor momento”

En la previa del duelo entre O’Higgins y Universidad de Chile que se jugará este domingo en Rancagua, el delantero los celestes Matías Donoso brindó una entrevista al programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports. En ese contexto, el “Tanque” tuvo un particular diálogo con Johnny Herrera.

Cuando llegó su turno de hacerle una consulta a Donoso, Herrera le preguntó por qué no se le ha dado la oportunidad de fichar en un equipo “grande” de Chile, considerando sus buenos pergaminos en el fútbol nacional.

Y el experimentado atacante partió respondiendo lo siguiente: “No sé, yo creo que quizás suerte, quizás un representante que haya podido hacer la pega. Muchas veces yo sentía que podía estar cerca de concretar una llegada y no se daba por “x” motivos. En su momento me entusiasmaba, pero cuando veía que las cosas se caían no pasaba nada”.

“No es algo que me haya quitado el sueño. Hubiese sido lindo, no me cierro a lo que pueda pasar en un futuro, me siento plenamente vigente, pero creo que va por ahí. Tal vez suerte, representante, haber tenido más llegada…”, continuó.

Ante ello, Johnny Herrera le reveló a Donoso que en un momento la U estuvo seriamente interesada en sus servicios, sin embargo el fichaje no se pudo concretar debido a que sus representantes pidieron demasiado dinero.

“Yo una vez que estaba bien involucrado en la U, que me preguntaban hartas cosas, uno de los nombres que salió fue Matías Donoso... Resulta que fueron a preguntar por ti, no me acuerdo quién era tu representante, pero los hueones estaban vendiendo a Zlatan en su mejor momento”, contó “Samurái”.

Matías Donoso Foto: Photosport

Frente a la revelación de ídolo azul, el actual delantero de O’Higgins comentó que “ese es el tema. Yo en ese ámbito desconozco cómo habrán sido las negociaciones en su momento, no estuve al tanto. Ahora tú me dices esto y claramente hay cosas que pasaron y que uno no se enteró nomás. Ya no tengo representante”.

Y justamente sobre la decisión de no trabajar con representante en la actualidad, Donoso explicó que “hubo un par de problemas con un personaje, después se cortó la relación y opté por estar solo. Tengo que dejar claro que con la persona con la que vine a O’Higgins es José Luis Carreño, que me ayudó y tenemos una muy buena relación”, declaró.